Konyaspor'a bedava Vikingli 10 numara: İmzayı Antalya'da attı

Konyaspor'a bedava Vikingli 10 numara: İmzayı Antalya'da attı
Yayınlanma:
Konyaspor, Norveç ekibi Viking'ten 10 numara pozisyonunda oynayan Sander Svendsen'i bedelsiz olarak kadrosuna kattı. İmzalar Antalya'da kamp yapılan otelde atıldı.

Süper Lig ekibi Konyaspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu Norveçli oyuncu ile güçlendirdi.

KONYASPOR'A VİKİNGLİ 10 NUMARA

Konyaspor, Norveç ekibi Viking'ten 10 numara pozisyonunda forma giyen Sander Svendsen'i bedelsiz olarak transfer etti.
İmza töreni Antalya'da kamp yapılan otelde gerçekleşti ve oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

whatsapp-image-2026-01-04-at-10-10-02.jpeg
Svendsen 32 numaralı formayı terletecek

32 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Molde altyapısında yetişen Svendsen, kariyerinde Hammarby, Odense BK, Bran, Odd ve Viking takımlarında forma giydi ve Konyaspor'da 32 numaralı formayı giyecek.
Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Konyaspor'umuz, Norveçli futbolcu Sander Svendsen ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
Antalya’da kamp yaptığımız otelde gerçekleşen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.
Svendsen, Molde alt yapısında yetişti ve sırasıyla Hambarby, Odese BK, Bran, Odd, Viking takımlarında forma giydi.
Svendsen, takımımızda 32 numaralı formayı giyecek.
Sander Svendsen’e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz''

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
Spor
Alperen Şengün şoku: 52. saniyede yaşandı
Alperen Şengün şoku: 52. saniyede yaşandı
Süper Kupa maçı öncesi Trabzonspor'da endişe veren gerçek
Süper Kupa maçı öncesi Trabzonspor'da endişe veren gerçek
Oğuz Aydın'ın sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı
Oğuz Aydın'ın sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı