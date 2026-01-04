Konyaspor'a bedava Vikingli 10 numara: İmzayı Antalya'da attı

Süper Lig ekibi Konyaspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu Norveçli oyuncu ile güçlendirdi.

KONYASPOR'A VİKİNGLİ 10 NUMARA

Konyaspor, Norveç ekibi Viking'ten 10 numara pozisyonunda forma giyen Sander Svendsen'i bedelsiz olarak transfer etti.

İmza töreni Antalya'da kamp yapılan otelde gerçekleşti ve oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Svendsen 32 numaralı formayı terletecek

Molde altyapısında yetişen Svendsen, kariyerinde Hammarby, Odense BK, Bran, Odd ve Viking takımlarında forma giydi ve Konyaspor'da 32 numaralı formayı giyecek.

