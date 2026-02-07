Kocaelispor'a 1-1 biten Beşiktaş maçıyla ilgili kötü haber: TFF duyurdu

Kocaelispor'a 1-1 biten Beşiktaş maçıyla ilgili kötü haber: TFF duyurdu

Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1 biten Türkiye Kupası maçından sonra TFF kararını duyurdu. Kocaelispor ve teknik direktörü Selçuk İnan, PFDK'ya sevk edildi.

Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası maçı karşılıklı penaltı atışlarıyla 1-1 sonuçlandı.
Maçta Beşiktaş'ın lehine verilen penaltıdan sonra hakeme itiraz eden Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan kırmızı kart görmüştü.

Kocaelispor taraftarının tribünden düştüğü an ortaya çıktı! Ölümü Türk futbolunu yasa boğmuştuKocaelispor taraftarının tribünden düştüğü an ortaya çıktı! Ölümü Türk futbolunu yasa boğmuştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçla ilgili kararını verdi ve Kocaelispor ile teknik direktörü Selçuk İnan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"KOCAELİSPOR Kulübü’nün 05.02.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
KOCAELİSPOR Kulübü teknik sorumlusu SELÇUK İNAN’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca06.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 05.02.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

