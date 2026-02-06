Kocaelispor taraftarının tribünden düştüğü an ortaya çıktı! Ölümü Türk futbolunu yasa boğmuştu

Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşerek ağır yaralanan 21 yaşındaki Harda Kaçmaz, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybederek tüm spor camiasını yasa boğdu. Kaçmaz'ın tribünden düştüğü görüntüler ortaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında dün Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Kocaelispor-Beşiktaş karşılaşmasına, tribünlerden gelen acı haber gölge düşürdü. Maçın ikinci yarısında maraton üst tribünden beton zemine düşen 21 yaşındaki Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SANİYELER İÇİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Kaçmaz’ın metrelerce yükseklikten düştüğü ve saha görevlilerinin durumu fark eder etmez yardıma koştuğu görülüyor. Stadyumdaki sağlık ekiplerinin anında müdahale ettiği ve kalbi duran genç taraftara dakikalarca kalp masajı yaptığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı. Kalbi yeniden çalıştırılan Kaçmaz, derhal Başiskele’deki özel bir hastaneye sevk edildi.

CAMİA YASA BOĞULDU

Hastanede kalbi iki kez daha duran Harda Kaçmaz, doktorların yoğun çabasına rağmen yaşama tutunamadı. Acı haberin ardından Kocaelispor Kulübü, "Seni asla unutmayacağız Harda" mesajıyla başsağlığı yayımlarken; Beşiktaş Kulübü ve pek çok spor camiası da taziye mesajları paylaştı. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Kulüp Başkanı Recep Durul, vefat haberini alır almaz hastaneye giderek ailenin acısını paylaştı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaçmaz’ın cenazesi bugün toprağa verildi. Cenaze, Kocaeli’nin Gültepe Mahallesi’ndeki Zeytinlik Camisi’ne getirildi. Oğlunun tabutuna sarılan baba Fehmi Kaçmaz gözyaşlarına boğuldu. Üzerine Kocaelispor bayrağı örtülen tabut, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığı’nda defnedildi.

aa-20260206-40476697-40476696-kocaelisporbesiktas-macinda-tribunden-duserek-olen-taraftarin-cenazesi-defnedildi2.jpg

Törene Kaçmaz’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AKP Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Şahin Talus, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Teknik Direktör Selçuk İnan, takım kaptanı Gökhan Değirmenci, oyuncular Ahmet Oğuz ve Muharrem Cinan, Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Enver Güler ile çok sayıda taraftar katıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

