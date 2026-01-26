Kiralık gitti ilk maçında eski takım arkadaşlarına saldırdı

Yayınlanma:
Çorum FK'dan Sarıyer'e kiralık giden Emeka Eze, eski takımına karşı ilk maçta olay çıkardı. Eze, eski takım arkadaşlarına saldırdı.

TFF 1. Lig'de Çorum FK'nın deplasmanda Sarıyer'i 2-1 yendiği maçta olay çıktı.
Çorum FK, sezon başında Pendikspor'dan kiraladığı Nijeryalı futbolcu Emaka Eze'yi ara transferde kiralık olarak Sarıyer'e gönderdi.

Eze, ligin ilk yarısında Çorum FK formasıyla 19 maçta 5 gol attı.

YUSUF ERDOĞAN'LA TAKIŞTI

Emaka Eze'nin, Sarıyer formasıyla Çorum FK'ya karşı oynarken gergin tavırları dikkat çekti.
Maç içinde sık sık tartışmaların içinde olan Eze, Çorum Haber'deki habere göre bitiş düdüğü ile birlikte önce Çorum FK'dan Yusuf Erdoğan'la takıştı, sonra da futbolcuların üzerine yürüdü.

Eze zorlukla yatıştırıldı.
Haberde, "Yaşanan olayların ardından kırmızı siyahlı taraftarlar sosyal medya hesaplarından Eze'ye tepki göstererek, sezon sonu sözleşmesinin feshedilmesini istedi" ifadesi kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

