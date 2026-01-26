Kiralık gitti ilk maçında eski takım arkadaşlarına saldırdı

TFF 1. Lig'de Çorum FK'nın deplasmanda Sarıyer'i 2-1 yendiği maçta olay çıktı.

Çorum FK, sezon başında Pendikspor'dan kiraladığı Nijeryalı futbolcu Emaka Eze'yi ara transferde kiralık olarak Sarıyer'e gönderdi.

Çorum'dan Belçika'ya transfer oldu

Eze, ligin ilk yarısında Çorum FK formasıyla 19 maçta 5 gol attı.

YUSUF ERDOĞAN'LA TAKIŞTI

Emaka Eze'nin, Sarıyer formasıyla Çorum FK'ya karşı oynarken gergin tavırları dikkat çekti.

Maç içinde sık sık tartışmaların içinde olan Eze, Çorum Haber'deki habere göre bitiş düdüğü ile birlikte önce Çorum FK'dan Yusuf Erdoğan'la takıştı, sonra da futbolcuların üzerine yürüdü.



Eze zorlukla yatıştırıldı.

Haberde, "Yaşanan olayların ardından kırmızı siyahlı taraftarlar sosyal medya hesaplarından Eze'ye tepki göstererek, sezon sonu sözleşmesinin feshedilmesini istedi" ifadesi kullanıldı.