Kim tutar Çorum FK'yı!

Kim tutar Çorum FK'yı!
Yayınlanma:
Arca Çorum FK "4'te 4" ile liderliğini sürdürdü.

1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sezondaki ilk 4 maçı kazanarak "4'te 4" yapan tek takım oldu.

2. Lig'i 2022-23'te şampiyon tamamlayan Çorum FK, Trendyol 1. Lig'i o sezon 55 puanla 5. sırada bitirdi. Play-off turunda yarı finale yükselen kırmızı-siyahlı ekip, 1. Lig'deki ikinci yılında ise 54 puan almasına karşın sezonu 10. kapattı.

Çorum ekibinde, 2025-26 sezona teknik heyet değişikliğine gidilerek Tahsin Tam, tekrar göreve getirildi. Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel gibi Trendyol Süper Lig tecrübesi yaşayan futbolcuların yer aldığı bir kadro da kuruldu.

Sezonun ilk maçında sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenen Çorum FK, ardından deplasmanda Adana Demirspor maçını 3-0, evinde Sarıyer maçını 2-1 ve 4. haftada deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü mücadelesini 2-1 kazanarak sezona "4'te 4" ile başladı.

Lig'in 2. haftasından itibaren liderlik koltuğuna oturan Arca Çorum FK, 4 maçta 9 gol atıp 2 gol yiyerek 12 puan topladı.

Milli maç dolayısıyla verilen araya Erzurumspor'un 4 puan önünde lider giren Arca Çorum FK, 5. hafta karşılaşmasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile karşılaşacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Spor
Vaclav Cerny Beşiktaş için geliyor: İstanbul'da olacağı saat belli oldu
Vaclav Cerny Beşiktaş için geliyor: İstanbul'da olacağı saat belli oldu
Beşiktaş yolladı: Acun Ilıcalı havada kaptı
Beşiktaş yolladı: Acun Ilıcalı havada kaptı
5.7 milyon yorum boşa gitti: Sancho'nun yeni adresi belli oldu
5.7 milyon yorum boşa gitti: Sancho'nun yeni adresi belli oldu