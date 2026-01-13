Kenan Yıldız gol attı Juventus farka gitti

Kenan Yıldız gol attı Juventus farka gitti
Yayınlanma:
Juventus, Serie A'da Cremonese'yi sahasında 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Kenan Yıldız da galibiyete bir golle katkı sağladı.

İtalya Serie A'da Juventus, sahasında Cremonese'yi ağırladı. Karşılaşmaya çok etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk yarıda net bir üstünlük kurdu ve 45 dakikada 3 gol attı.

kenan-yildiz.jpg
Millî futbolcu Kenan Yıldız takımının 3'üncü golüne imza attı

İLK YARIDA DURUM 3-0 OLDU

Juventus, ilk 15 dakika içinde Bremer ve Jonathan David'in golleriyle hızlıca 2-0 öne geçti. Siyah-beyazlı ekip, 35’inci dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle durumu 3-0'a getirdi ve ilk yarıyı bu skorla kapattı.

Kenan Yıldız için Real Madrid önlemiKenan Yıldız için Real Madrid önlemi

Kenan Yıldız'ın yeni maaşı ortaya çıktıKenan Yıldız'ın yeni maaşı ortaya çıktı

İKİNCİ YARIDA FARK BÜYÜDÜ

İkinci yarının başında Filippo Terracciano'nun kendi kalesine attığı gol farkı 4-0'a çıkardı. Juventus, 64. dakikada Weston McKennie'nin golüyle maçtan 5-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Juventus puanını 39'a yükseltirken, Cremonese 22 puanda kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Spor
Arda Güler Xabi Alonso'ya veda etti
Arda Güler Xabi Alonso'ya veda etti
Beşiktaş'ın gönderdiği Jurasek'in yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'ın gönderdiği Jurasek'in yeni takımı belli oldu