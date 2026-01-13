Kenan Yıldız gol attı Juventus farka gitti

İtalya Serie A'da Juventus, sahasında Cremonese'yi ağırladı. Karşılaşmaya çok etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk yarıda net bir üstünlük kurdu ve 45 dakikada 3 gol attı.

Millî futbolcu Kenan Yıldız takımının 3'üncü golüne imza attı

İLK YARIDA DURUM 3-0 OLDU

Juventus, ilk 15 dakika içinde Bremer ve Jonathan David'in golleriyle hızlıca 2-0 öne geçti. Siyah-beyazlı ekip, 35’inci dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle durumu 3-0'a getirdi ve ilk yarıyı bu skorla kapattı.

İKİNCİ YARIDA FARK BÜYÜDÜ

İkinci yarının başında Filippo Terracciano'nun kendi kalesine attığı gol farkı 4-0'a çıkardı. Juventus, 64. dakikada Weston McKennie'nin golüyle maçtan 5-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Juventus puanını 39'a yükseltirken, Cremonese 22 puanda kaldı.