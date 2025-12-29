Kenan Yıldız için Real Madrid önlemi

Yayınlanma:
Milli yıldızımız Kenan Yıldız için dev imza kapıda. Kenan Yıldız2ın takımı Juventus Real Madrid başta olmak üzere dev kulüplerin önünü kesmek için düğmeye bastı.

Juventus'ta Kenan Yıldız operasyonu şimdiden başladı. İtalyan ekibi sözleşmede büyük değişiklikler yapacak.
Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile uzun süredir devam eden yeni kontrat görüşmelerinde sona yaklaştı.

İtalyan basınına göre Siyah - Beyazlılar, daha önce sundukları 4,5 milyon euro + bonus teklifini artırarak maaşı 6 milyon euro seviyesine çıkarmayı planlıyor.
Bu rakam, 19 yaşındaki hücumcuyu kulübün en çok kazanan isimleri arasına taşıyacak.

REAL MADRID ÖNLEMİ

Yeni sözleşmenin süresi 2030 yerine 2031’e kadar uzatılacak. Ocak ayında Kenan Yıldız’ın menajerliğini üstlenen babasıyla yapılacak görüşmenin ardından anlaşmanın resmileşmesi bekleniyor. Juventus, İngiliz kulüplerinin ve Real Madrid’in ilgisini bertaraf etmek için süreci hızlandırdı.

Luciano Spalletti yönetiminde çıkış yakalayan Kenan Yıldız, son haftalarda Juventus’un hücum hattında en etkili isimlerden biri oldu.
Serie A’da 7 maçta 3 gol ve 1 asist üreten genç yıldız, takımın teknik lideri konumuna yükseldi.

