Kayserispor sorunları çözdü: Müjdeyi Açıkalın duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer tahtasını açtı. Eski futbolcuların ödemelerinden kaynaklanan dosyaları çözen Sarı-kırmızılı takım, ara transfer dönemi kapanmadan transfer tahtasını açtı.

''ENGELLER KALKTI, TRANSFER TAHTASI AÇILDI''

İç Anadolu temsilcisinin Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın, sanal medya hesabından bir video yayınlayarak, "Yine, yeniden inandık, başardık. Engeller kalktı. Transfer tahtası açıldı. İnançla, azimle, sabırla bekleyen taraftarımıza hayırlı olsun" dedi.

Kayserispor ligin ikinci yarısına Beşiktaş deplasmanında başlayacak.

SÜPER LİG'DEKİ DURUMU

Kayserispor, Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 2 galibiyet alırken, 9 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

Kayseri ekibi, topladığı 15 puanla küme hattında 16. sırada bulunuyor.

Beşiktaş - Kayserispor maçı, 19 Ocak Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.