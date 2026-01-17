Kayserispor sorunları çözdü: Müjdeyi Açıkalın duyurdu

Kayserispor sorunları çözdü: Müjdeyi Açıkalın duyurdu
Yayınlanma:
Süper Lig ekibi Kayserispor, transfer yasağı bulunan dosyalardaki sorunları çözdü ve transfer tahtasını açtı. Müjdeyi kulüp başkanı Nurettin Açıkalın duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer tahtasını açtı. Eski futbolcuların ödemelerinden kaynaklanan dosyaları çözen Sarı-kırmızılı takım, ara transfer dönemi kapanmadan transfer tahtasını açtı.

''ENGELLER KALKTI, TRANSFER TAHTASI AÇILDI''

İç Anadolu temsilcisinin Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın, sanal medya hesabından bir video yayınlayarak, "Yine, yeniden inandık, başardık. Engeller kalktı. Transfer tahtası açıldı. İnançla, azimle, sabırla bekleyen taraftarımıza hayırlı olsun" dedi.
Kayserispor ligin ikinci yarısına Beşiktaş deplasmanında başlayacak.

Osimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Son durumu belli olduOsimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı?

SÜPER LİG'DEKİ DURUMU

Kayserispor, Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 2 galibiyet alırken, 9 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.
Kayseri ekibi, topladığı 15 puanla küme hattında 16. sırada bulunuyor.
Beşiktaş - Kayserispor maçı, 19 Ocak Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Spor
Galatasaray'ın hayalini yıkan imza: Bitti Isabella
Galatasaray'ın hayalini yıkan imza: Bitti Isabella
Osimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Son durumu belli oldu
Osimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Son durumu belli oldu
Galatasaray aynı takımdan 3 futbolcuyu istiyor: Pazarlık sürüyor
Galatasaray aynı takımdan 3 futbolcuyu istiyor: Pazarlık sürüyor