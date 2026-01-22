Kayserispor Başakşehir'e hazırlanıyor

Süper Lig'de sahasında Başakşehir'i konuk edecek olan Kayserispor, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig’in 19'uncu hafta maçında sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Radomir Djalovic yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Sarı-kırmızılı takım, Başakşehir FK karşılaşmalarının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kayserispor ile RAMS Başakşehir’in karşılaşacağı mücadele 24 Ocak Cumartesi saat 14.00’de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR'UN DURUMU KRİTİK

Kayserispor, Süper Lig'de topladığı 15 puanla küme hattında 16. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de 18 maça çıkan Kayserispor, bu maçlarda 2 galibiyet alırken, 9 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

