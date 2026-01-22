Dzeko ile 16 maçlık sözleşme imzalandı
Bundesliga 2 ekibi Schalke 04, son olarak Fiorentina'da forma giyen Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı. 39 yaşındaki futbolcu ile 2025-26 sezonunda kalan 16 maç için sözleşme imzalandı.
Almanya 2. Lig ekibi Schalke 04, İtalya'nın Fiorentina takımından Bosna Hersekli santrfor Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı.
16 MAÇLIK SÖZLEŞME
Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki futbolcuyla 2025-26 sezonunda kalan 16 maç için sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Fiorentina'dan önce Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter formaları giyen Dzeko, 2023-2025 yıllarında Fenerbahçe'de görev yaptı.
Bu sezon Fiorentina'da 18 maça çıkan tecrübeli forvet, 2 gol kaydetti.
38 PUANLA LİDER
Schalke 04, ligde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.
Bu süreçte 38 puan toplayan Alman ekibi, zirvede yer alıyor.
Schalke 04, ligin 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü sahasında Kaiserlautern'i konuk edecek.
Kaynak:Haber Merkezi / AA