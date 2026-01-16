Kayserispor apar topar şehri terk eden Ronael Pierre-Gabriel ile ilgili açıklama yaptı

Kayserispor apar topar şehri terk eden Ronael Pierre-Gabriel ile ilgili açıklama yaptı
Yayınlanma:
Kayserispor, Dinamo Zagreb’den kadrosuna kattığı Ronael Pierre-Gabriel’in kulüpten habersiz şekilde ayrıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, bu davranışın kendilerine yönelik bir saygısızlık olduğunu vurgulayarak, futbolcu ve menajeri hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Kayserispor, Dinamo Zagreb forması giyen sağ bek Ronael Pierre-Gabriel ile prensip anlaşmaya varıp 27 yaşındaki Fransız futbolcuyu Kayseri’ye getirdi. Ardından Gabriel ise kenti terk etti.

KAYSERİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Buna dair bazı sanal medya hesaplarında haberler yayımlanmasının ardından Zecorner Kayserispor tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Hem oyuncu ve hem de kulubü ile anlaşma yapılarak, Fransız futbolcunun da takım ile birlikte antrenmanlara çıktığına vurgu yapılan açıklamada, "Öncelikle kamuoyundan, basında ve sosyal medyada yer alan gerçek dışı ve yanıltıcı haberlere itibar etmemelerini rica ediyoruz. Basında ve sosyal medyada dolaşan haberlerin ve anlatılan hikayelerin büyük bir kısmı gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncu Pierre-Gabriel ile ilgili süreç, tamamen resmi ve kulüpler arası kurallara uygun şekilde yürütülmüştür.

Çorum FK 8 dakikada işi bitirdiÇorum FK 8 dakikada işi bitirdi

''TAMAMEN HÜR İRADELERİYLE İMZALANMIŞTIR''

Kayserispor Futbol Kulübü, öncelikle Dinamo Zagreb Kulübü ile resmi temas kurmuş, ilgili kulüpten gerekli izinleri aldıktan sonra oyuncu ile iletişime geçmiştir. Bu sürecin ardından Kayserispor ile Dinamo Zagreb arasında karşılıklı transfer anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma sonrasında, oyuncu kulübünün bilgisi ve izni dahilinde Kayseri’ye gelmiştir. Daha önce üzerinde mutabık kalınan tüm şartlar, sözleşmede açık ve net bir şekilde yer almıştır. Sözleşme; oyuncu ve menajeri tarafından, kendi avukatlarına iletilmiş, hukuki inceleme ve onay süreci tamamlandıktan sonra, hiçbir baskı altında kalınmaksızın ve tamamen hür iradeleriyle imzalanmıştır" ifadeleri yer aldı.

''TÜM YASAL HAKLAR SONUNA KADAR KULLANILACAK''

Oyuncunun izin alınmaksızın Kayseri'den ayrıldığına da değinilen açıklamada, "Sözleşmenin imzalanmasının ardından oyuncu, takımımızla birlikte antrenmana çıkmış; antrenman sonrasında ise burada olmaktan mutlu olduğunu ve memnuniyetini bizzat kendisi ifade etmiştir. Ancak ertesi sabah saat 09:59’da oyuncunun menajeri tarafından gönderilen bir mesajın ardından, oyuncu menajerinin baskısı ve yanlış yönlendirmesi sonucu, kulübümüzden herhangi bir izin alınmaksızın Kayseri’den ayrılmıştır.
Bu yaşananlar, Kayserispor Futbol Kulübü’ne ve Türk futboluna karşı yapılmış son derece büyük bir saygısızlıktır. Kayserispor Kulübü olarak bu tutumu asla kabul etmiyoruz. Sözleşme imzalayan ve antrenmanlara katılan bir oyuncunun, sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle; kulübümüze yapılan bu saygısızlık karşısında, Kayserispor Futbol Kulübü, yarından itibaren oyuncu ve menajeri hakkında tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak:DHA

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Spor
Fenerbahçe Beko Valencia'yı devirdi
Fenerbahçe Beko Valencia'yı devirdi
Samsunspor kanadını buldu: Transfer resmen açıklandı
Samsunspor kanadını buldu: Transfer resmen açıklandı