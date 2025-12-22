Kasımpaşalı futbolcu Ali Yavuz Kol, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

Maçın gidişatı ve takımın performansından bahseden Kol, özellikle ilk yarıdaki oyundan memnun olduklarını ve mücadeleyi tam olarak yansıtamadıklarını dile getirdi.

''ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞTIK''

Maça iyi hazırlandıklarını belirten Ali Yavuz Kol, teknik heyetin planına sahada büyük ölçüde uyduklarını söyledi.

Kenan Yıldız havalara uçtu: Zeki Çelik yıkıldı

Geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını aktaran 24 yaşındaki futbolcu, "Bu hafta çok iyi hazırlanmıştık. İlk yarıda hocamızın dediklerini yaptığımızı düşünüyorum. 1-0 geriye düştük ama çok iyi mücadele ettik." dedi.

''HAKEM BİZE SÖYLEMİŞTİ''

Ali Yavuz Kol, karşılaşmanın hakem performansına da değinerek maç sırasında ufak tefek hatalar yapıldığını, ancak bunların kasıtlı olduğunu düşünmediğini dile getirdi.

Yenen gollerin ise talihsiz anların sonucu olduğunu belirtti.

Ali Yavuz Kol'un, "Bazı pozisyonlarda hakemin ufak tefek hataları oldu. Zaten maç içinde bize de söylemişti. Talihsiz goller yedik." ifadeleri ise sosyal medyada gündem oldu.