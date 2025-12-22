Kasımpaşalı futbolcudan Galatasaray maçının hakemi ile ilgili olay itiraf: Meğer söylemiş

Kasımpaşalı futbolcudan Galatasaray maçının hakemi ile ilgili olay itiraf: Meğer söylemiş
Yayınlanma:
Galatasaray'a 3-0 yenilen Kasımpaşa'da futbolcu Ali Yavuz Kol, hakem Alper Akarsu ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Kasımpaşalı futbolcu Ali Yavuz Kol, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

Maçın gidişatı ve takımın performansından bahseden Kol, özellikle ilk yarıdaki oyundan memnun olduklarını ve mücadeleyi tam olarak yansıtamadıklarını dile getirdi.

''ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞTIK''

Maça iyi hazırlandıklarını belirten Ali Yavuz Kol, teknik heyetin planına sahada büyük ölçüde uyduklarını söyledi.

Kenan Yıldız havalara uçtu: Zeki Çelik yıkıldıKenan Yıldız havalara uçtu: Zeki Çelik yıkıldı

Geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını aktaran 24 yaşındaki futbolcu, "Bu hafta çok iyi hazırlanmıştık. İlk yarıda hocamızın dediklerini yaptığımızı düşünüyorum. 1-0 geriye düştük ama çok iyi mücadele ettik." dedi.

''HAKEM BİZE SÖYLEMİŞTİ''

Ali Yavuz Kol, karşılaşmanın hakem performansına da değinerek maç sırasında ufak tefek hatalar yapıldığını, ancak bunların kasıtlı olduğunu düşünmediğini dile getirdi.

Yenen gollerin ise talihsiz anların sonucu olduğunu belirtti.

Ali Yavuz Kol'un, "Bazı pozisyonlarda hakemin ufak tefek hataları oldu. Zaten maç içinde bize de söylemişti. Talihsiz goller yedik." ifadeleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Spor
Gökhan Alaş tek isteğini maç biter bitmez açıkladı
Gökhan Alaş tek isteğini maç biter bitmez açıkladı
FIFA açıkladı: Türkiye'nin yeri belli oldu
FIFA açıkladı: Türkiye'nin yeri belli oldu
Ne yaptın Gizem Örge: Herkes bu fotoğrafı konuşuyor
Ne yaptın Gizem Örge: Herkes bu fotoğrafı konuşuyor