TFF 3. Lig 4. Grup'ta yeni sezona günleri sayan Karşıyaka'da Ankaraspor'da oynadığı dönemde çıktığı 28 Nisan 2024'teki şike tartışmalı Nazillispor maçı nedeniyle bahis yaptığı gerekçesiyle iki takımdan birçok oyuncuyla birlikte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilen yeni transferlerden Ömer Faruk Sezgin'e ağır ceza çıktı.

PFDK, 19 Ağustos'ta tedbirli olarak kurula sevkedilen iki takımdan toplam 24 futbolcuya verilen cezaları açıkladı. Kaf-Kaf'ın yeni transferi 26 yaşındaki golcü Ömer Faruk Sezgin de bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Ömer Faruk'un muhtelif tarihlerde bahis oynadığı için PFDK'ya sevkedildiği açıklanmıştı.

Ömer Faruk'un o maça kesinlikle bahis oynamadığını savunduğu, yalnız 2020 yılında kendisine bonus olarak tanınan meblağ ile tek kupon yaptığını söylediği iddia edildi. Tahkim Kurulu'na itiraz edecek tecrübeli golcünün bu cezayla birlikte toplam 1 yıl yeşil sahalardan uzak kalma ihtimali bulunuyor. O sezon Ankaraspor'la sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan daha önce 4 ay ceza alan golcü futbolcu bu kararı da Tahkim Kurulu'na taşımıştı.

Tahkim Kurulu'nun kararı netleşene kadar forma giyemeyecek Ömer Faruk'la sözleşmesini süreç içinde sonlandırması beklenen Karşıyaka golcü arayışında. O dönem Ankaraspor ve Nazillispor'da oynayan 24 futbolcuya ceza veren PFDK, kurula sevk edilen diğer kişi ve oyuncuların ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın sonucu belli olana kadar tedbirlerinin kaldırıldığı açıkladı.

MÜCAHİT'TEN DE KÖTÜ HABER

Yeni golcüsü Ömer Faruk Sezgin'i daha maça çıkmadan kaybeden Karşıyaka'ya bir kötü haber de merkez orta saha oyuncusu Mücahit Aslan'dan geldi. Kaf-Kaf'ın Somaspor'dan transfer ettiği 25 yaşındaki oyuncu Muğlaspor maçında aldığı darbe yüzünden sakatlandı.

Mücahit'in yapılan son kontrollerinde kemik iliği ödemi olduğu ve 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Transfer yasağı kapsamına giren borçlarını ödeyerek yasağı kaldıran Karşıyaka, yeni transferlerine pazar günkü Afyonspor maçına kadar lisans çıkarmaya çalışacak. Geçen sezon 2'nci Lig'den çekilen, bu sezon da transfer yasağını açamayan rakip Afyonspor'un durumu belirsiz.