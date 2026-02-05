Karşıyaka şaşkın: Yasak 14 yıl sonra geldi

Yayınlanma:
TFF 3. Lig'de mücadele eden Karşıyaka'da cezası bitmiş oyuncular morali yükseltirken İzmir ekibine 14 yıl sonra gelen ceza büyük şaşkınlık yarattı.

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta Play-Off hattında yer alan Karşıyaka, ara transfer döneminin son günlerinde eski futbolcularına olan borçları nedeniyle yeniden transfer yasağı alarak sarsıldı.
Ancak bahis soruşturması kapsamında 3 aylık cezalarını tamamlayan takımın önemli isimleri Erhan Öztürk ve Mücahit Aslan’ın sahalara dönmesi camiada moral oldu.

BAHİS CEZALARI BİTTİ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun başlattığı bahis soruşturmasında 1024 oyuncu arasında yer alan Erhan ve Mücahit, 90 günlük cezalarını cumartesi günü tamamladı. TFF, bu oyuncuların görev alabilmesi için alt liglerde maçları pazar ve pazartesiye kaydırdı. Bu sezon 10 maçta 2 gol, 3 asistle oynayan Erhan ve 6 maçta 3 asist yapan Mücahit, Eskişehir Anadolu deplasmanında yeniden forma giyecek. İkilinin dönüşüyle orta sahada Adem, Murat, Tolga ve Berat gibi isimlerle rekabet artacak. Bahis nedeniyle 12 ay ceza alan Erol dışında tüm as oyuncular takıma dönmüş olacak.

Karşıyaka'yı bahis vurdu: Gol yolları kuruduKarşıyaka'yı bahis vurdu: Gol yolları kurudu

YASAK 14 YIL SONRA GELDİ

Karşıyaka, geçtiğimiz ay eski futbolcusu Cenk Ahmet Alkılıç’a ödeme yaparak transfer yasağını kaldırmıştı. Ancak 2011-2012 sezonunda forma giyen Murat Akyüz’ün alacak dosyasının 14 yıl sonra kesinleşmesiyle yeniden yasak geldi. Futbolu 2018-2019’da amatörde bırakan Akyüz’ün alacakları nedeniyle TFF, yeşil-kırmızılılara yeni bir transfer engeli koydu.

TRANSFER ÇIKMAZI

Sefa, İshak, Hasan ve Hakan Canbazoğlu’nun alacaklarının da kesinleşmesiyle Karşıyaka’nın profesyonel transfer yapabilmesi için yaklaşık 3.5 milyon TL ödemesi gerekiyor. Ara transfer dönemi yarın sona ereceği için bu rakamı kısa sürede bulması zor görülen yönetim, Mazıdağı Fosfatspor’dan stoper İlyas Ural’a amatör lisans çıkarmaya çalışıyor.

İLYAS DA DÖNECEK

Kasım ayında bahis soruşturması kapsamında 3 ay ceza alan İlyas Ural, uzun süredir forma giyemiyordu. Cezasının bitmesiyle birlikte genç stoper de Karşıyaka’da yeniden sahalara çıkacak. İzmir ekibi, hem transfer yasağı hem de mali sıkıntılarla boğuşurken cezaları biten oyuncuların dönüşüyle Play-Off yarışında yeniden güç kazanmayı hedefliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

