Karşıyaka'yı bahis vurdu: Gol yolları kurudu
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde lider Kütahyaspor'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Karşıyaka'da forvet oyuncuları son 2 maçta sessiz kaldı.
İkinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Afyonspor'la 0-0 berabere kalan yeşil-kırmızılı ekip, Kütahyaspor önünde de gol sevinci yaşayamadı.
45 GÜNLÜK CEZASI BİTTİ
Kaf-Kaf'ta 8 gol attıktan sonra bahis soruşturmasında 45 gün ceza alan santrfor Yasin Uzunoğlu, sahalara döndükten sonra ilk 11'de yer aldığı son 2 karşılaşmada rakip fileleri sarsamadı.
Karşıyaka TFF'den aldığı müjdeyle havalara uçtu
İLK MAÇINDA SINIFTA KALDI
Sezon başında bahis soruşturması kapsamında aldığı 8 aylık cezada indirime gidilmesiyle eski takımı Kütahyaspor'a karşı oyuna sonradan girerek ilk maçına çıkan Ömer Faruk Sezgin antrenman eksiği nedeniyle tam olarak hazır değil.
MEHMET CEYHUN DA BAHİS SORUŞTURMASINA TAKILDI
İzmir ekibinde üçüncü santrfor Hamza Küçükköylü de teknik ekibin raporu doğrultusunda kendisine kulüp arıyor.
Sportif Direktör Mehmet Ceyhun, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen antrenörler arasında yer aldı.