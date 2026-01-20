Karşıyaka'yı bahis vurdu: Gol yolları kurudu

Karşıyaka'yı bahis vurdu: Gol yolları kurudu
Yayınlanma:
Bahis soruşturmasında etkilenen takımların başında gelen Karşıyaka'da gol sorunu ortaya çıktı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde lider Kütahyaspor'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Karşıyaka'da forvet oyuncuları son 2 maçta sessiz kaldı.
İkinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Afyonspor'la 0-0 berabere kalan yeşil-kırmızılı ekip, Kütahyaspor önünde de gol sevinci yaşayamadı.

45 GÜNLÜK CEZASI BİTTİ

Kaf-Kaf'ta 8 gol attıktan sonra bahis soruşturmasında 45 gün ceza alan santrfor Yasin Uzunoğlu, sahalara döndükten sonra ilk 11'de yer aldığı son 2 karşılaşmada rakip fileleri sarsamadı.

Karşıyaka TFF'den aldığı müjdeyle havalara uçtuKarşıyaka TFF'den aldığı müjdeyle havalara uçtu

İLK MAÇINDA SINIFTA KALDI

Sezon başında bahis soruşturması kapsamında aldığı 8 aylık cezada indirime gidilmesiyle eski takımı Kütahyaspor'a karşı oyuna sonradan girerek ilk maçına çıkan Ömer Faruk Sezgin antrenman eksiği nedeniyle tam olarak hazır değil.

MEHMET CEYHUN DA BAHİS SORUŞTURMASINA TAKILDI

İzmir ekibinde üçüncü santrfor Hamza Küçükköylü de teknik ekibin raporu doğrultusunda kendisine kulüp arıyor.
Sportif Direktör Mehmet Ceyhun, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen antrenörler arasında yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Spor
A Milli Takım ne ileri ne geri gitti
A Milli Takım ne ileri ne geri gitti
Milyarder aile şampiyonluk için yarışan 1. Lig ekibinden çekildi
Milyarder aile şampiyonluk için yarışan 1. Lig ekibinden çekildi
Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden ayrıldı
Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden ayrıldı