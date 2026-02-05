Karayipler Korsanı Sultanlar Ligi'ni sallayacak: Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe Medicana gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, Dominikli dünyaca ünlü yıldız Brenda Castillo ile anlaşma sağlandığı ortaya çıktı. Şu anda İtalya'nın Scandicci takımında forma giyen oyuncunun Fenerbahçe'de oynamak için sözleşmesini uzatma teklifini kabul etmediği bildirildi.

Fenerbahçe futbolun yanı sıra voleybolda da transfer çalışmalarını sürdürürken, anlaşmaya varılan son isim olay oldu.
Sarı lacivertlilerin İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımında oynayan dünyaca ünlü yıldız Brenda Castillo ile anlaştığı bildirildi.

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olan Brenda Castillo'nun sezon sonundan itibaren Fenerbahçe'ye katılacağı ileri sürüldü.
Dünyanın en iyi liberosu olarak gösterilen tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe için Scandicci'nin yeni sözleşme teklifini kabul etmediği iddia edildi.

KARAYİP KRALİÇELERİ'NİN KORSANI

Karayip Kraliçeleri olarak tanınan Dominik Kadın Voleybol Milli Takımı'nın en önemli oyuncusu olarak gösterilen Brenda Castillo, "Karayip Korsanı" olarak da biliniyor.

33 yaşındaki oyuncu Dominik Kadın Voleybol Takımı'nın tarihindeki en büyük başarılarının 1 numarası olarak gösteriliyor.
Savunma gücü çok yüksek olan Brenda Castillo, 3 sezondur İtalya'da forma giyiyor.

Şu anda Scandicci'de oynayan Brenda Castillo, daha önce de Vero Volley Milano'da forma giymişti.
Daha önce Brezilya ve Azerbaycan takımlarında da yer alan Brenda Castillo'nun İtalya'da oynadığı Scandicci'nin dışında bazı kulüplerden de teklif aldığı, ancak tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı bildirildi.

