Kar Spor İda Ultra’da ödüller sahiplerini buldu

Kaz Dağları’nın büyüleyici atmosferinde düzenlenen Kar Spor İda Ultra heyecanı sona erdi. Sporcular, Kaz Dağları’nın sarp yamaçları, zeytinlikleri ve antik rotalarında dayanıklılıklarını test ederken, 110K, 66K, 36K, 15K ve 8,5K etaplarında dereceye giren isimlere ödülleri törenle verildi.

Hattuşa Vacation Thermal Club Hotel’de düzenlenen ödül törenine; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediyesi Başkan Vekili Nizam Aksoy, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Uğur Baysal, Edremit İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir, Edremit Belediyesi Başkan Yardımcıları Cavit Cebeci, Coşkun Taşkın, Metin Tuncer, Edremit Belediyesi Meclis Üyesi Güneş Durgut, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Kar Spor Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Alaftargil, Hattuşa Grup Turizm Direktörü İsmail Eyvaz, Türkiye Atletizm Federasyonu Gözlemcisi İbrahim Urgancı ve çok sayıda davetli katıldı.

Rossist Event tarafından Türkiye’nin kış sporlarındaki dev markası Kar Spor isim sponsorluğunda düzenlenen yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Çanakkale Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Kaymakamlığı, Ayvacık Kaymakamlığı, Küçükkuyu Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İDA S.A.R (Edremit Arama Kurtarma Derneği), UMKE desteklerinde, Edremit Belediyesi ana sponsorluğunda, Hattuşa Vacation Thermal Club konaklama sponsorluğunda, Züber, Manici Kasrı Hotel, Gürel Garden House, Eker sponsorluğunda, 2AS, Salewa, Edremit Ticaret Odası co-sponsorluğunda gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı birçok sporcuya ev sahipliği yapan yarışın sosyal sorumluluk partneri ise Adım Adım oldu.

ATAKAN ALAFTARGİL: SPORCULAR ÇOK MUTLU

Kar Spor Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Alaftargil, “Çok güzel üç gün geçirdik. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine gelen sporcular çok mutlu. En önemlisi tabii sporcularımız zorlu parkurda mücadele ettiler. Organizasyonda bazı parkurlar hava koşullarından dolayı durdurulmak zorunda kaldı. Kaza bela olmadan çok keyifli bir organizasyon geçirdik. Önümüzdeki sene daha geniş katılımlı bir organizasyon yapmayı arzu ediyoruz. Bu sporu Kar Spor ailesi olarak bütün dağlarımızda, değerli bütün bölgelerde yapmayı planlıyoruz. Burada Kaz Dağları’nın çok önemi ve hikayesi var. Biz de bu hikaye ile Kar Spor’u birlikte büyüterek spora katkıda bulunmaya çalışıyoruz” dedi.

POLAT DEDE: İNANILMAZ BİR YER

Kar Spor İDA Ultra Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede, “Kuzey Ege’de Kaz Dağları’nda bir etkinlik yapıyoruz. Dünyada oksijen oranının en yüksek olduğu yerlerden birindeyiz. Kaz Dağları’nı mitoloji ile birleştirirsek Zeus’un evi. Bize güzellik yaptı, yine bulutları üzerine çekti ve göğü aşağı indirdi, bütün dereler taştı. Aslında zeytin hasadında yağması gereken yağmur bize yarış günü yağdı. Tabii bizim için de en önemlisi sporcuların sağlığı bu tarz etkinliklerde. Yarışı belli bir noktada durdurmak zorunda kaldık ama oraya kadar bile olsa çok keyif aldılar. Doğası, mirası, kültürü, tarihi ile inanılmaz bir yer. Ölümsüz meyve dedikleri özellikle zeytini çok güzel. İnsanlar gelip burada güzel bir hafta sonu geçiriyorlar. Organizasyonun bazı etaplarını durdurmak istemezdik ama katılımcıların sağlığı bizler için her şeyden önemli. Burada yerel idareler ve sponsorlar ile birlikte çok güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Seneye de 10’uncu senemiz ‘dalya’ diyeceğiz. Ülkemizde 10 sene üst üste yapılan etkinlik sayısı çok fazla olmuyor ve biz bunu başardık. Seneye artık 2 bin - 2 bin 500 sporcuyu bölgede ağırlarız diye düşünüyorum” dedi.

Kaz Dağları’nda Kar Spor İda Ultra heyecanı

"PARKURLARDA DEĞİŞİKLİK YAPABİLİRİZ”

Polat Dede, önümüzdeki sene riski düşürmek adına parkurlarda değişiklik yapabileceklerini ifade ederek, “Yeşilyurt tarafında başlayıp biten minik de bir yarış yapmak istiyoruz. Bir takım farklılıklar olacak ama başarabilirsek Aeneas Kültür Rotası’nı yarışın içine sokmak istiyoruz” diye konuştu.

ÇOCUK KOŞUSU RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU

Kar Spor İda Ultra kapsamında organizasyonun son gününde düzenlenen çocuk koşusu, minik sporcuların enerjisi ve coşkusuyla renkli görüntülere sahne oldu. Kısa mesafede koşan çocuklar, ailelerinin alkışları eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşadı.

SPORCULARA MADALYALARI VERİLDİ

Bu yıl 16 ülkeden 1250 sporcuyu ağırlayan Kar Spor İda Ultra’da kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.