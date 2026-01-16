Kante'nin ne zaman geleceği belli oldu

Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'ın Fransız yıldızı N'Golo Kante'yi İstanbul'a ne zaman getireceği belli oldu. Kante için tekrar Suudi Arabistan'a giden Fenerbahçeli yöneticiler Ertan Torunoğulları ve Devin Özek'in Kante ile birlikte dönecekleri bildirildi.

Torunoğulları ve Özek, daha önceki seferlerinde Kante ile 2.5 yıllığına anlaşıp, geri dönmüşlerdi.

Suudi Arabistan Kulübü Al-Ittihad ise sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuya yeni bir sözleşme önermiş, ayrılmasına sıcak bakmamıştı.

Kim bu Kante? Neden gelmek için can atıyor?

Ancak Kante'nin Fenerbahçe ile anlaştığını ve ayrılmak istediğini ısrarla söylemesi üzerine Arabistan kulübü transfere onay vermek zorunda kalmıştı.

HAFTA SONUNDA GELİYOR

Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, dün gece tekrar İstanbul'dan ayrıldı. Fanatik'teki habere göre Kante'nin menajeriyle evrak işlerini çözmek için Abu Dabi'de buluşacak olan Torunoğulları ve Özek'in ardından Suudi Arabistan'a geçecekleri belirtildi.

İki ismin dünyaca ünlü futbolcuyla birlikte hafta sonunda İstanbul'a inecekleri ifade edildi.