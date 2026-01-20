Kante'nin bonservisi belli oldu: Anlaşmayı ünlü isim açıkladı

Kante'nin bonservisi belli oldu: Anlaşmayı ünlü isim açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği N’Golo Kante transferinde yeni gelişmeyi ünlü spor muhabiri Fabrizio Romano açıkladı. Sarı Lacivertlilerin teklifini kabul eden ünlü futbolcu için kulübü Al-Ittihad 10 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Musaba ve Matteo Guendouzi transferini bitiren Fenerbahçe'de tüm gözler N'Golo Kante'den gelecek habere çevrildi.
Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad forması giyen N’Golo Kante için resmi görüşmelerini sürdürüyor.
Fransız yıldızın Fenerbahçe’nin teklifine “yeşil ışık” yaktığı belirtilirken, kulüpler arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

"TRANSFER TAMAM"

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre N'Golo Kante, Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etti. Romano'ya göre Al-Ittihad ve Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde sona gelindi.

kante1.jpgBONSERVİSİ DE BELLİ OLDU

Suudi basınından gelen haberlere göre Al-Ittihad, Kante için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
Bu rakamın karşılanması halinde Kante’nin ayrılığına izin verileceği ifade edildi.

İSTANBUL'A DÖNDÜ

Fenerbahçe transfer komitesi İstanbul’a döndü ve Başkan Sadettin Saran ile yapılan toplantıda yol haritası belirlendi. Sarı - Lacivertliler, yaz transferi için Kante ile anlaşma sağladı. Ancak oyuncuyu ara transfer döneminde kadroya katmak için alternatif planlar üzerinde çalışıyor.

Fenerbahçe'den çok konuşulan harekete açıklama geldiFenerbahçe'den çok konuşulan harekete açıklama geldi

2023/10/05/sadettin-saran.jpg23 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Al-Ittihad formasıyla 23 resmi maçta 1 gol kaydetti. Yıldız futbolcunun sözleşmesi Haziran 2026’da sona eriyor. Al-Ittihad’ın 10 milyon euroluk bonservis talebine Fenerbahçe’nin olumlu yanıt vermesi halinde imzalar kısa sürede atılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

