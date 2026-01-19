Fenerbahçe'den çok konuşulan harekete açıklama geldi

Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana'nın Zeren Spor'a 3-2 mağlup olduğu maçta sarı-lacivertlilerin başantrenörü Abbondanza'nın mola esnasında Melissa Vargas'a yaptığı hareket çok konuşulmuştu.

Abbondanza, molada Melissa Vargas'ın koluna vurdu.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı ile SushiCo arasında forma kol sponsorluğu anlaşması yapıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, yaşanan olaya dair açıklamalarda bulundu.

''TAMAMEN BİR ALGI YÖNETİMİ''

Abbondanza'nın hareketine dair Demirel, ''Ben voleybola atandıktan sonra bu sosyal medya hareketlerine çok şaşırdım. Normalde sosyal medyayı çok takip etmiyorum ama özellikle voleybolda çok bilinçli, bazen de tam tersi olan bir kesim var.

Dünkü video da bana bu sabah gösterildi. Ben de hem Eda Kaptan’la hem Marcello’yla hem de Vargas’la konuştum. Tabii çok komik. Bu hareketten 15 saniye önce Vargas blok yapıyor, Zeren mola almak zorunda kalıyor. Marcello da kendi aile içinde… Burası bir aile yani, bunu böyle kötü algılamanın bir manası olduğunu düşünmüyorum.



Tamamen bir algı yönetimi… Bunun neden yapıldığını da bilmiyorum. Bu hareketin 15 saniye öncesindeki görüntülere bakıldığında çok net anlaşılır'' yorumunu yaptı.

EDA ERDEM: ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM

Sponsorluk anlaşmasında yer alan Fenerbahçe kaptanı Eda Erdem ise, ''Benim on sekiz yıllık Fenerbahçe kariyerimde takım arkadaşlığı adına birbirini en iyi anlayan ve anlaşan takımlardan biri bu sene oynadığım takım.

Orhan Bey zaten çok güzel ifade etti. Bizim takımımızda böyle bir şeyin gündemi yoktu zaten. Ben de bu sabah öğrenmiş oldum. Ben de şaşkınlıkla izliyorum açıkçası'' dedi.