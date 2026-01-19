Fenerbahçe'nin Kante transferini baltalayan isim ortaya çıktı

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad’da forma giyen N’Golo Kante’yi transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

OYUNCU İLE ANLAŞMA TAMAM

Sarı-lacivertlilerde Dubai’ye giden Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, N’Golo Kante ile anlaşmaya vardı.

15 MİLYON EURO BONSERVİS İSTİYORLAR

Oyuncunun kulübüyle devam eden görüşmeler ise tıkanma noktasına geldi. Al İttihad’ın 15 milyon euro bonservis talep ettiği ve herhangi bir indirime gitmediği belirtildi.

KANTE’NİN MENAJERİNDEN RAHATSIZ OLDULAR

Sabah’ta yer alan habere göre; transfer sürecini baltalayan isim ise N’Golo Kante’nin menajeri çıktı. Arap kulübünün, menajerin hareketlerinden rahatsız olduğu, bu yüzden de transferi yokuşa sürdüğü kaydedildi.

BUGÜN BELLİ OLACAK

Kulüpler arasında bir görüşme daha yapılması beklenirken transferin durumunun bugün netleşeceği ifade ediliyor.