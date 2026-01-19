Galatasaray'ı karıştırdı: Amedspor talip oldu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen Yusuf Demir, takımda kalmaya devam ediyor. Oyuncu için Süper Lig'den teklif gelmezken 1. Lig ekipleri ise yoğun ilgi gösteriyor.

AMEDSPOR PEŞİNDE

Fanatik'te yer alan habere göre; 1. Lig'de liderliğini sürdüren Amedspor, Yusuf Demir'i en çok isteyen kulüp olarak yer alıyor. Amedspor'un yanı sıra Iğdır FK'nın da genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

"KULLANMAYA DEVAM ETMENİZ GEREK"

Gaziantep FK maçının ardından Yusuf Demir'i oynatmasına ilişkin eleştirilere yanıt veren Okan Buruk, "İkisi 23 yaş altında olmak üzere 4 yabancı oyuncu kontenjanımız var. Yolları ayırmaya karar verdiğiniz Yusuf Demir'i kupa maçında ilk 11 oynatmam da eleştirildi. Oyuncularla devam ermeme kararı alsanız da sizin oyuncunuz. Kullanmaya devam etmeniz gerek. Sonrasında satar veya kiralarsınız. Yusuf ile ilgili süreç devam ediyor. Alacağımız oyuncular da Galatasaray'a yakışır olmalı. Çok fazla görüşme yapılıyor. Konuşmalarımız ve hazırlıklarımız var. En kısa sürede bitirmek istiyoruz" demişti.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ HALİNE GELMİŞTİ

Ligin ilk yarısında oynanan Gençlerbirliği maçında Yusuf Demir oyuna sonradan dahil olmuş ancak ikinci yarının başında kenara alınmıştı. Demir maçın ardından eleştirilerin hedefi haline gelmişti.