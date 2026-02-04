Kante'den sonra sıra santrforda: Fenerbahçe'nin golcüsü de Fransa'dan

Kante'den sonra sıra santrforda: Fenerbahçe'nin golcüsü de Fransa'dan
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinden sonra gözler santrfora çevrildi. Sarı lacivertlilerin golcü isminin de Fransız olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin gece yarısı N'Golo transferini açıklamasının ardından gözler santrfora çevrildi.
Uzun süredir golcü için arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin En Neysri'nin Al Ittihad'a transferinden sonra santrfor transferini de bitirmek için harekete geçtikleri ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin gol bölgesine de Kante gibi Fransız bir ismi almak istediği, Milliyet'teki habere göre de bu futbolcunun Jean-Philippe Mateta olduğu belirtildi.

Kante'nin ne zaman geleceği belli oldu: Taraftar akın edecekKante'nin ne zaman geleceği belli oldu: Taraftar akın edecek

İngiltere'nin Crystal Palace takımında forma giyen Mateta'yı İtalya'nın Milan takımı transfer etmek istemiş, sağlık kontrolünde sorun olduğu gerekçesiyle vazgeçmişti.

2024/11/08/hbfb.jpgİngiliz kulübü ise futbolcunun bu sezon tek maç bile kaçırmadığını belirterek, Milan'a fiyatı düşürmek için yaptığı gerekçesiyle tepki göstermişti.
Avrupa'da transferin kapanması nedeniyle Mateta'nın Fenerbahçe'ye gelme olasılığının yüksek olduğu iddia edildi.

JEAN-PHILIPPE MATETA KİMDİR?

28 yaşında, 1.92 boyunda. Güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyeti dikkat çekiyor.

Milan target Crystal Palace striker Mateta in £35-40m mid-season move – TEAMtalk - Football | Tribuna.com
İngiltere'nin Crystal Palace takımında 6. sezonunu geçiriyor. Bu sezon 34 maçta 10 gol attı.
Daha önce Almanya'nın Mainz ve Fransa'nın Lyon takımlarında da forma giydi.
Profesyonel kariyerinde oynadığı kulüplerde 354 maçta 138 gol attı.
Fransa Milli Takımı'nda ise 3 maçta 2 golü bulunuyor. Bu 3 maçı da Fransa'nın son Dünya Kupası elemelerinde oynadı ve gollerini attı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Spor
Kante'nin ne zaman geleceği belli oldu: Taraftar akın edecek
Kante'nin ne zaman geleceği belli oldu: Taraftar akın edecek
Erzurumspor'a 4-0 kazandığı Sarıyer maçıyla ilgili kötü haber: TFF duyurdu
Erzurumspor'a 4-0 kazandığı Sarıyer maçıyla ilgili kötü haber: TFF duyurdu