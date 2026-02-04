Kante'den sonra sıra santrforda: Fenerbahçe'nin golcüsü de Fransa'dan

Fenerbahçe'nin gece yarısı N'Golo transferini açıklamasının ardından gözler santrfora çevrildi.

Uzun süredir golcü için arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin En Neysri'nin Al Ittihad'a transferinden sonra santrfor transferini de bitirmek için harekete geçtikleri ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin gol bölgesine de Kante gibi Fransız bir ismi almak istediği, Milliyet'teki habere göre de bu futbolcunun Jean-Philippe Mateta olduğu belirtildi.

Kante'nin ne zaman geleceği belli oldu: Taraftar akın edecek

İngiltere'nin Crystal Palace takımında forma giyen Mateta'yı İtalya'nın Milan takımı transfer etmek istemiş, sağlık kontrolünde sorun olduğu gerekçesiyle vazgeçmişti.

İngiliz kulübü ise futbolcunun bu sezon tek maç bile kaçırmadığını belirterek, Milan'a fiyatı düşürmek için yaptığı gerekçesiyle tepki göstermişti.

Avrupa'da transferin kapanması nedeniyle Mateta'nın Fenerbahçe'ye gelme olasılığının yüksek olduğu iddia edildi.

JEAN-PHILIPPE MATETA KİMDİR?

28 yaşında, 1.92 boyunda. Güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyeti dikkat çekiyor.



İngiltere'nin Crystal Palace takımında 6. sezonunu geçiriyor. Bu sezon 34 maçta 10 gol attı.

Daha önce Almanya'nın Mainz ve Fransa'nın Lyon takımlarında da forma giydi.

Profesyonel kariyerinde oynadığı kulüplerde 354 maçta 138 gol attı.

Fransa Milli Takımı'nda ise 3 maçta 2 golü bulunuyor. Bu 3 maçı da Fransa'nın son Dünya Kupası elemelerinde oynadı ve gollerini attı.