Kante'den ayağının tozuyla çocuklar için 14 milyon lira

Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi uzun süren görüşmeler sonunda transfer etti.

Sarı lacivertlilerin transferi kadar Kante için ödenecek para da gündem oldu.

2.5 yıllık sözleşme imzalayan Kante, her yıl için 11.5 milyon euro kazanacak. İmza parasının da 14 milyon euro olduğu açıklandı.

CHELSEA'DE YARDIM KAMPANYASINA KATILMIŞTI

N'Golo Kante, İngiltere'nin Chelsea takımında oynarken de antrenmanlara genellikle 1 dakika geç katılıyordu.

Kante depremi! Daha gelir gelmez neye uğradığını şaşırdı

Bunun da nedeni antrenmanlara geç kalan futbolculardan yardım kampanyaları için ceza kesilmesiydi. Bunu bilerek yaptığı belirtilen Kante, İstanbul'a gelir gelmez ayağının tozuyla yine yardım kampanyasıyla gündeme geldi.

"GELECEĞİ UMUT" İÇİN ÇOCUKLARA 14 MİLYON LİRA

Kante, önceki gece 2.5 yıllık sözleşmeye imza atarken üzerinde "Hope fort he future %1" (Geleceğe Umut için yüzde 1) yazılı forma ile poz vermişti.

"Geleceğe umut" Fenerbahçe'nin çocuklar için organize ettiği bir yardım projesi. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 34 yaşındaki yıldızın bu kampanyaya desteği 275 bin euro (yaklaşık 14 milyon TL) oldu. Yarım sezon için 5,5 milyon, gelecek iki yılda 11'er milyondan 22 milyon olmak üzere toplam 27,5 milyon euro kazanacak Kante'nin maaşının yüzde 1'i 275 bin euroya denk geliyor.

GELECEĞE UMUT PROJESİ NEDİR?

Fenerbahçe Kulübü, 16 Ocak'ta yapılan açıklamada projeyi şöyle açıklamıştı:

"Bundan böyle gerçekleştirilecek tüm Profesyonel Futbol A Takım transferlerinde, oyuncularımızın maaşlarının %1’i; dezavantajlı çocukların hayatına dokunacak, onların eğitimine, gelişimine ve geleceğine katkı sunacak bir destek programı için ayrılacaktır. Bu sosyal sorumluluk ilkesini benimsemeyen ve maaşından katkı sağlanmasını kabul etmeyen yeni yapılacak futbolcu transferlerinde görüşmeler ilerletilmeyecektir."