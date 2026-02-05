Kante depremi! Daha gelir gelmez neye uğradığını şaşırdı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dün gece tarihi günlerinden birini yaşadı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante'yi İstanbul'a binlerce sarı lacivertli taraftar meşaleler yakarak tezahüratlarla karşıladı.

34 yaşındaki futbolcu daha gelir gelmez neye uğradığını şaşırdı. Şaşkınlığı gözlerinden okunan Kante, taraftarları selamlarken, havalimanından güçlükle ayrıldı.

FENERBAHÇE'DEN SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, gece yarısından sonra N'Golo Kante'yle resmi sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N'Golo Kanté’yi kadrosuna kattı.

Kariyerinde Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu başta olmak üzere çok sayıda başarı elde eden Fransız yıldız isim, kendisini 2.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Kulüp binamızda gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, İlker Arslan, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ömer Topbaş, Turgay Terzi, Sinan Öncel ile Sportif Direktörümüz Devin Özek yer aldı.

N'Golo Kanté’nin transferi hakkında konuşan Sportif Direktörümüz Devin Özek, “Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birini kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Kanté, kariyeri boyunca Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi gibi neredeyse tüm önemli kupaları kazandı.



Onun kazanan mantalitesinden ve büyük tecrübesinden çok faydalanacağız. N’golo ile sadece harika bir futbolcu değil, aynı zamanda müthiş bir insan da transfer etmiş olduk. Ayrıca Kanté, Sidiki ile birlikte engelli çocuklar için başlattığımız %1 projemizin de öncülerinden biri olacak. N'Golo Kanté’ye ailemize hoş geldin diyoruz.” açıklamalarını yaptı.

N'Golo Kanté'ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz.

Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden transfer edilen ve bugün özel uçakla İstanbul'a getirilen 34 yaşındaki oyuncu, kendisini 2,5 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı attı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, İlker Arslan, Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş, Turgay Terzi, Sinan Öncel ile Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek yer aldı.



Özek, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birini kadroya kattıklarını belirterek, "N'Golo Kante, kariyeri boyunca Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi gibi neredeyse tüm önemli kupaları kazandı. Onun kazanan mantalitesinden ve büyük tecrübesinden çok faydalanacağız. Sadece harika bir futbolcu değil, aynı zamanda müthiş bir insan da transfer etmiş olduk. Ayrıca Kante, Sidiki ile birlikte engelli çocuklar için başlattığımız yüzde 1 projemizin de öncülerinden biri olacak. N'Golo Kante'ye 'ailemize hoş geldin' diyoruz." ifadelerini kullandı.