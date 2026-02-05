Kante transferi: Durum facia

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Fransız yıldız N'Golo Kante'yi kadrosuna katarak mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesi sonrası gerçekleşmişti.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe resmi hesabından Erdoğan'a teşekkür etmişti.

GÜRCAN BİLGİÇ: DURUM FACİA

Gazeteci Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Programda değerlendirmeler yapan Bilgiç, ''Sayın Sadettin Saran'ı da aramayı düşünüyor musun teşekkür etmek için? Aziz Başkanı aradığın gibi." sorusuna, "Onu mu arayacağız? Sayın Cumhurbaşkanımızı mı arayacağız? Yönetici becerisi açısından baktığımız zaman durum facia'' yanıtını verdi.

''BURADA BİR BECERİ YOK''

"Yani transfer sürecinin bu noktaya gelmesinden bahsediyorsun değil mi?" sorusuna ise, "Tabii... Yani baktığın an parayı vermişsin, almışsın. Burada beceri yok ki... Ki bir de hani araya Sayın Cumhurbaşkanı girmiş falan yani... Yani burada beceri yok ki. Parayı verdin Guendouzi'yi aldın, parayı verdin Kante’yi aldın, parayı verdin Cherif'i aldın. Doğru mu?

Parayı verdin Musaba’yı aldın. Yani bunda bir takip dehası, işte yok oradan şey çıkarmak... O olay yok yani." dedi.

''KULÜBÜN PARASIYLA HAVA ATMASINLAR''

Gürcan Bilgiç son olarak, "Bir kere bugüne kalmaması lazımdı. İkincisi, tabii bu göreceli; bu maliyetlerden daha düşüğe olması lazımdı. Şeyi söylüyorum yani; böyle havalı cıvalı yürüyorlar ya... Kulübün parasıyla hava atmasınlar." yorumunu yaptı.