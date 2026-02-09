Kaç maçtır yenilmeye yenilmeye 15 puan fark yedi

Beşiktaş, yeni transferleriyle çıktığı ilk maçında da istediğini alamadı ve Alanyaspor'la kendi sahasında 2-2 berabere kaldı.

Siyah beyazlı takıma 2-0'lık yenilgiden maçı 2-2'ye getirmesi teselli oldu.

Beşiktaş, ligde son 10 maçtır yenilmiyor ama zirveye oynayan takımlarla arasındaki puan farkı sürekli açılıyor.

10 maçta 5 maçta rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş puanları 2'şer 2'şer bırakırken, zirvedekiler 3'er 3'er topluyor.

Ya VAR olmasaydı ne yapacaktı Beşiktaş?

21. haftarda lider Galatasaray, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenerek puanını 52'ye çıkardı.

Beşiktaş ise Alanyaspor beraberliği ile puanını 37 yaptı ve aradaki fark 15 puana çıktı.

BEŞİKTAŞ'IN SON 10 MAÇI

Beşiktaş, ligde son yenilgisini 2 Kasım'da kendi sahasında Fenerbahçe karşısında yaşadı. Rakibine 3-2 yenildikten sonra bir daha yenilmedi.

Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen siyah beyazlı takım sonra kendi sahasında Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı.

Ardından Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, sonra kendi sahasında bu kez de Gaziantep FK ile 2-2 beraberlikle 1 puanla yetindi.

Peşinden Trabzon'da Trabzonspor maçı 3-3 bitti, sonra kendi sahasındaki 2 maçta Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u 1-0'lık skorlarla devirdi. Eyüpspor maçı 2-2 tamamlandı, ardından Konyaspor'u 2-1'le geçti. Beşiktaş son olarak da kendi sahasında Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı.