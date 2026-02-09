Kaç maçtır yenilmeye yenilmeye 15 puan fark yedi

Yayınlanma:
Beşiktaş, ligde 10 maçtır yenilmiyor. Ama lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı sürekli açılıyor. Siyah beyazlı takımın Galatasaray'la arasındaki puan farkı 21. haftada 15'e çıktı.

Beşiktaş, yeni transferleriyle çıktığı ilk maçında da istediğini alamadı ve Alanyaspor'la kendi sahasında 2-2 berabere kaldı.

2024/11/08/hbbjk.jpgSiyah beyazlı takıma 2-0'lık yenilgiden maçı 2-2'ye getirmesi teselli oldu.
Beşiktaş, ligde son 10 maçtır yenilmiyor ama zirveye oynayan takımlarla arasındaki puan farkı sürekli açılıyor.
10 maçta 5 maçta rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş puanları 2'şer 2'şer bırakırken, zirvedekiler 3'er 3'er topluyor.

21. haftarda lider Galatasaray, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenerek puanını 52'ye çıkardı.
Beşiktaş ise Alanyaspor beraberliği ile puanını 37 yaptı ve aradaki fark 15 puana çıktı.

BEŞİKTAŞ'IN SON 10 MAÇI

Beşiktaş, ligde son yenilgisini 2 Kasım'da kendi sahasında Fenerbahçe karşısında yaşadı. Rakibine 3-2 yenildikten sonra bir daha yenilmedi.
Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen siyah beyazlı takım sonra kendi sahasında Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı.
Ardından Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, sonra kendi sahasında bu kez de Gaziantep FK ile 2-2 beraberlikle 1 puanla yetindi.
Peşinden Trabzon'da Trabzonspor maçı 3-3 bitti, sonra kendi sahasındaki 2 maçta Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u 1-0'lık skorlarla devirdi. Eyüpspor maçı 2-2 tamamlandı, ardından Konyaspor'u 2-1'le geçti. Beşiktaş son olarak da kendi sahasında Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

