Juventus'tan Kenan Yıldız kararı: Rekor kıracak
Yayınlanma:
Juventus'ta oynayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın yeni sözleşmesiyle ilgili karar verildi. Kenan Yıldız, atacağı imzayla takımının en çok kazanan futbolcusu olacak.

İtalyan devi Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız'la ilgili kararın verildiği belirtildi.
Kenan Yıldız'la kulübü arasında uzun süredir yapılan görüşmeler sonunda anlaşmanın sağlandığı ifade edildi.
İtalyan basınından La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre; Kenan Yıldız, Juventus'la 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Şu anda yıllık 1 milyon 700 bin euro kazanan milli futbolcumuzun geliri bu sözleşmeyle gelecek sezondan itibaren yılda 7 milyon euroya çıkacak.

"DÜNYAYA BİR MESAJ"

Gazetedeki haberde, "En büyük sürpriz, tüm en iyi sürprizler gibi, transfer dönemi bittikten sonra geldi. Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin yenilenmesi, sadece bir imza değil, dünyaya bir mesaj niteliğinde. Juventus, eski ihtişamına geri dönmek istiyor ve Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin uzatılması bunun ilk adımı" ifadeleri yer aldı.
Şu anda Juventus'ta en fazla kazanan futbolcu olan Dusah Vlahovic'in sezon sonunda ayrılacağı, Kenan Yıldız'ın bu ayrılık sonra takımın en çok kazanan futbolcusu konumuna çıkacağı da belirtildi.
Kenan Yıldız'a İspanya'nın Real Madrid takımının yanı sıra İngiliz kulüplerinin de ilgisinin olduğu ileri sürülüyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

