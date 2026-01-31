Sergen Yalçın onu da beğenmiyordu: Galatasaray dikkatli olsun

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın futbolcu ve teknik adamlarla ilgili yaptığı yorumlar sürekli gündemde.

Yalçın, yorumculuk yaparken şu anda Portekiz'de şampiyonluğa koşar adım giden Porto'nun teknik direktörü Francesco Farioli'nin daha önce Ajax'ta çalışmasını şöyle eleştirmişti:

"Ben Farioli'nin nasıl Ajax'a gittiğine inanamıyorum. İnanamıyorum yani! Adam bir de analizci, teknik direktör falan değil. Bizim Cenk onu yardımcı olarak Alanyaspor'a getirdi, oradan antrenör oldu. Arkadan 3 tane pas yapınca böyle hoca olur mu, şöyle hoca olur mu? Adam, Nice'e gitti oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi."

A Milli Takımımızı çalıştıran Vincenzo Montella için de Sergen Yalçın şu ifadeleri kullanmıştı:

"Vincenzo Montella benim rakibim değil. Aynı klasmanda değiliz, hiçbir başarısı olmayan bir teknik direktör."

"HAALAND'IN NE YETENEĞİ VAR" DEDİ GALATASARAY'A GOL ATTI

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland da Yalçın'ın hedefindeydi. Şunları söylemişti:

"Erling Haaland'ın ne yeteneği var? Hiç bir yeteneği yok. Fiziği güzel, koşuyor moşuyor kafa vuruyor işte atletik oyuncu. Var mı bir yeteneği?"



Yalçın ayrıca Haaland'ın topun dibine girerek aşırtma gol atamayacağını da ileri sürmüştü. Haaland, Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray'a golü Uğurcan Çakır'ın üzerinden aşırtarak attı.

"KENAN YILDIZ YILDIZ DEĞİL"

Sergen Yalçın'dan nasibini milli takımımızın gözbebeklerinden olan Kenan Yıldız da almıştı. Juventus'un şu anda en değerli futbolcularından gösterilen Kenan Yıldız için geçen yıl şu yorumu yapmıştı:



"Ben Kenan Yıldız’ı izledim hocam hiç anlatıldığı gibi yıldız bir futbolcu değil.”

"GALATASARAY DİKKATLİ OLSUN"

Sergen Yalçın'ın eleştirdiği Haaland'ın Galatasaray'a gol atmasından sonra Galatasaray bu kez de Kenan Yıldız'ın takımı Juventus'la eşleşti.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda Yalçın'ın Haaland ve Kenan yorumları paylaşılarak, "Galatasaray dikkatli olsun" esprisi yapıldı.