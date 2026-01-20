Jose Mourinho Rafa Silva'yı yanıtsız bıraktı

Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

RAFA SILVA AÇIKLAMASI

Mourinho, Rafa Silva'nın yeniden Benfica'ya döneceği yönünde çıkan iddialar hakkında konuştu.

Rafa Silva konusuna yanıt vermeyen Mourinho, "Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmam. Bunu çok uzun zamandır biliyorsunuz. Bu, hem kendimi hem de kulübümü korumanın doğru yolu. Sadece Benfica'nın oyuncuları hakkında konuşurum. Bu konuda konuşulacak bir şey yok." dedi.

Manchester City Galatasaray maçı öncesi dağıldı

''KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ''

Juventus maçını 'final' maçı olarak görmeyen Jose Mourinho, "Yarın bir final değil, hepsi gibi bir maç. Puan durumuna ve genelde tur için gereken puanlara baktığımızda Benfica'nın puanlara ihtiyacı olduğu açık. Üç mü, dört mü, beş mi gerektiğini bilmiyorum. Eğer beraberlik yeterli olsaydı, psikolojik olarak bazı zincirlerimiz olurdu. Ama yok. Kime karşı ve nerede oynadığımızı biliyoruz. Kazanmaya çalışacağız. Sonrasında son maçta neye ihtiyacımız olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.