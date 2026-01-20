Jose Mourinho Rafa Silva'yı yanıtsız bıraktı

Jose Mourinho Rafa Silva'yı yanıtsız bıraktı
Yayınlanma:
Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva'nın Benfica'ya transfer olacağı yönündeki iddialar hakkında konuştu. ''Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmam'' diyen Mourinho, soruyu yanıtsız bıraktı.

Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

RAFA SILVA AÇIKLAMASI

Mourinho, Rafa Silva'nın yeniden Benfica'ya döneceği yönünde çıkan iddialar hakkında konuştu.
Rafa Silva konusuna yanıt vermeyen Mourinho, "Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmam. Bunu çok uzun zamandır biliyorsunuz. Bu, hem kendimi hem de kulübümü korumanın doğru yolu. Sadece Benfica'nın oyuncuları hakkında konuşurum. Bu konuda konuşulacak bir şey yok." dedi.

Manchester City Galatasaray maçı öncesi dağıldıManchester City Galatasaray maçı öncesi dağıldı

''KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ''

Juventus maçını 'final' maçı olarak görmeyen Jose Mourinho, "Yarın bir final değil, hepsi gibi bir maç. Puan durumuna ve genelde tur için gereken puanlara baktığımızda Benfica'nın puanlara ihtiyacı olduğu açık. Üç mü, dört mü, beş mi gerektiğini bilmiyorum. Eğer beraberlik yeterli olsaydı, psikolojik olarak bazı zincirlerimiz olurdu. Ama yok. Kime karşı ve nerede oynadığımızı biliyoruz. Kazanmaya çalışacağız. Sonrasında son maçta neye ihtiyacımız olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Spor
Anadolu Efes Hapoel Tel Aviv'e kayıp: Üst üste 7. yenilgi
Anadolu Efes Hapoel Tel Aviv'e kayıp: Üst üste 7. yenilgi
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi