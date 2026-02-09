Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jhon Duran'ın yeni takımı resmen açıklandı.

Sarı lacivertli kulüp Kolombiyalı futbolcuyu sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından kiralamıştı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran depremi

Ancak büyük umutlarla alınan Jhon Duran, bekleneni veremedi.

Fenerbahçe'de 12'si ilk 11 olmak üzere 21 resmi maçta forma giyen Jhon Duran, 5 gol atarken 2 asist yaptı.

Jhon Duran'la ara transferde yollar ayrıldı.

ZENİT JHON DURAN'I RESMEN AÇIKLADI

Jhon Duran'ın Rusya Ligi takımlarından Zenit'le anlaştığı açıklandı.



Kolombiyalı futbolcuyu Zenit'in sezon sonuna kadar kiraladığı belirtildi.

Zenit, Rusya Ligi'nde 39 puanla ikinci sırada yer alıyor. Birinci sırada ise 40 puanla Krosnodar bulunuyor.

22 yaşındaki Jhon Duran, Fenerbahçe'den önce Al Nassr, İngiltere'nin Aston Villa, ABD'nin Chicago Fire ve ülkesi Kolombiya'nın Envigado takımlarında forma giymişti.