Fenerbahçe'de Jhon Duran depremi

Fenerbahçe'de Jhon Duran depremi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe yıldız oyuncusu Jhon Duran'dan gelen haberle sarsıldı. Sarı Lacivertlilerin FCSB maçı öncesi Jhon Duran kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa sahnesinde oynayacağı FCSB maçı öncesinde kötü bir haberle sarsıldı.
Sarı Lacivertlilerin yıldızı Jhon Duran, antrenman sırasında ayağına aldığı darbe nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

KADRODAN ÇIKARILDI

Duran’ın hafif ağrı hissetmesi üzerine teknik heyet ve sağlık ekibi ortak bir karar aldı. Kolombiyalı oyuncu, tedbir amaçlı olarak Bükreş deplasmanına götürülmeyecek. Sarı - Lacivertliler, önemli karşılaşma öncesinde hücum hattında bir eksikle sahaya çıkacak. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun, Duran’ın yokluğunda farklı hücum varyasyonları üzerinde durması bekleniyor.

fb.jpg

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

FCSB mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, yarınki maçta forma giyemeyecek. Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Ramonya deplasmanında takımı yalnız bırakacak. Sakatlanan Jhon Duran da FCSB kadrosunda yok. Bu isimlerin yanı sarı yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği forma giyemeyecek.

SINIRDA 4 FUTBOLCU VAR

Fenerbahçe'de FCSB maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında. Sarı-lacivertlilerde ikişer sarı kartı bulunan Oğuz Aydın, Edson Alvarez, Nelson Semedo ve Jhon Duran, yarınki mücadelede kart görmesi durumunda bir sonraki turda oynanacak ilk maçta takımlarını yalnız bırakacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
Spor
Galatasaray Samsunspor'a kiralamıştı: Trafik kazası geçirdi
Galatasaray Samsunspor'a kiralamıştı: Trafik kazası geçirdi
Fenerbahçe maçı öncesi Kocaelispor müjdeli haberi duyurdu
Fenerbahçe maçı öncesi Kocaelispor müjdeli haberi duyurdu