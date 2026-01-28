Fenerbahçe, UEFA Avrupa sahnesinde oynayacağı FCSB maçı öncesinde kötü bir haberle sarsıldı.

Sarı Lacivertlilerin yıldızı Jhon Duran, antrenman sırasında ayağına aldığı darbe nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

KADRODAN ÇIKARILDI

Duran’ın hafif ağrı hissetmesi üzerine teknik heyet ve sağlık ekibi ortak bir karar aldı. Kolombiyalı oyuncu, tedbir amaçlı olarak Bükreş deplasmanına götürülmeyecek. Sarı - Lacivertliler, önemli karşılaşma öncesinde hücum hattında bir eksikle sahaya çıkacak. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun, Duran’ın yokluğunda farklı hücum varyasyonları üzerinde durması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

FCSB mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, yarınki maçta forma giyemeyecek. Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Ramonya deplasmanında takımı yalnız bırakacak. Sakatlanan Jhon Duran da FCSB kadrosunda yok. Bu isimlerin yanı sarı yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği forma giyemeyecek.

SINIRDA 4 FUTBOLCU VAR

Fenerbahçe'de FCSB maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında. Sarı-lacivertlilerde ikişer sarı kartı bulunan Oğuz Aydın, Edson Alvarez, Nelson Semedo ve Jhon Duran, yarınki mücadelede kart görmesi durumunda bir sonraki turda oynanacak ilk maçta takımlarını yalnız bırakacak.