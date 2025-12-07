James Harden NBA tarihine geçti

James Harden NBA tarihine geçti
Yayınlanma:
NBA'de Clippers forması giyen James Harden, NBA normal sezonlarında tarihin en skorer 10. oyuncusu oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) James Harden, Los Angeles Clippers'ın Minnesota Timberwolves'a 109-106 yenildiği maçta attığı 34 sayıyla tarihin en skorer oyuncuları listesinde 10. sıraya yükseldi.

Target Center'da Clippers'ı ağırlayan Timberwolves, Jaden McDaniels'ın 27 ve Julius Randle'ın 24 sayı attığı mücadeleyi kazanarak üst üste 5, bu sezon 15. galibiyetini aldı.

Icardi'nin ayrılması durumunda yerine gelecek isim belli olduIcardi'nin ayrılması durumunda yerine gelecek isim belli oldu

Clippers'ta James Harden'ın 34 ve Kawhi Leonard'ın 20 sayısı, sezonun 18. mağlubiyetini engelleyemedi.

Kariyerinde 28 bin 303 sayıya ulaşan Harden, Carmelo Anthony'yi (28 bin 289) geride bırakarak NBA normal sezonlarında tarihin en skorer 10. oyuncusu oldu.

MAVERICKS ALPEREN'İN OYNAMADIĞI MAÇTA ROCKETS'I YENDİ

Dallas Mavericks, American Airlines Center'da ağırladığı Houston Rockets'ı 122-109 mağlup etti.

Mavericks'te Anthony Davis 29, Brandon Williams 20 ve Cooper Flagg 19 sayıyla sezonun 9. galibiyetine katkı sağladı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün hastalığı nedeniyle oynamadığı maçta Rockets adına Kevin Durant 27 ve Jabari Smith Jr 22 sayı üretti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Spor
Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak hareket
Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak hareket
Bülent Yıldırım: Penaltı yok
Bülent Yıldırım: Penaltı yok
Icardi'nin ayrılması durumunda yerine gelecek isim belli oldu
Icardi'nin ayrılması durumunda yerine gelecek isim belli oldu