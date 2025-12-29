İzmir'in 97 yıllık kulübü 2026'ya korkuyla giriyor

İzmir'in 97 yıllık kulübü 2026'ya korkuyla giriyor
İzmir'in köklü temsilcisi Bucaspor 1928 ligin ilk yarısında kabusu yaşadı. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 18 maçta sadece 9 puan toplayabildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, ilk yarının son haftasında evinde Karacabey Belediyespor’a 4-1 yenilerek ikinci yarı öncesi umutlarını tüketti.
İzmir'in 97 yıllık kulübü Sarı - Lacivertliler son 4 maçını kaybederek 9 puanda kaldı ve 17’nci sırada yer aldı. Kurtuluş hattında bulunan 15’inci sıradaki Beykoz Anadolu ile arasındaki puan farkı 8’e çıktı.

39 GOL YEDİLER

Ege temsilcisi sezonun ilk yarısında yalnızca 2 galibiyet alabildi; 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Bucaspor 1928, rakip filelere sadece 11 gol atarken kalesinde 39 gol gördü.

bucaspor-1928-umut-tuketti-1085872-322274.jpg

İzmir ekibi ayrıca eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle FIFA’dan transfer yasağı cezası aldı. Bu nedenle ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiremeyecek.
Bucaspor 1928, kötü performans ve transfer yasağı nedeniyle 2026 yılına düşme korkusuyla giriyor.

İŞTE TFF 2. LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU:

Bucaspor 1928 TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sondan 3. sırada yer alıyor.

tff2.png

