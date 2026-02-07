İtalyan takımını bırakıp TFF 1. Lig'e geldi ilk maçında hezimeti yaşadı

İtalyan takımını bırakıp TFF 1. Lig'e geldi ilk maçında hezimeti yaşadı
Yayınlanma:
İtalya'da oynayan genç futbolcu Enes Yılmaz, ara transferde TFF 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. Ancak çıktığı ilk maçta takımıyla birlikte hezimete uğradı.

TFF 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, ara transferde İtalya'dan aldığı Enes Yılmaz'a imza attırdı.
21 yaşındaki orta saha oyuncusu İtalya'dan Ankara'ya gelerek kendisini Ankara Keçiörengücü'nün kadrosuna katıldı.
Başkent ekibi transferi şöyle açıkladı:
"Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'müz, 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Enes Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır."

whatsapp-image-2026-02-07-at-10-05-12.jpeg

Sözleşmenin 3.5 yıllık olduğu da belirtildi.

ALMANYA'DA YETİŞTİ İTALYA'DA OYNADI

Enes Yılmaz, Almanya'da yetişti. Futbola Bayer Leverusen'ın altyapısında başladı.
Daha sonra İtalya'ya Lecce'ye geçti. Lecce'nin de alt yapı takımlarında forma giydi.

İLK MAÇINA İLK 11 ÇIKTI TAKIMI FARK YEDİ

Enes Yılmaz, yeni takımıyla ilk maçına da ilk 11'de çıktı.

Gaziantep FK'nın maçında 3 penaltı 6 golGaziantep FK'nın maçında 3 penaltı 6 gol

Ankara Keçiörengücü, Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Bu karşılaşmayı Başkent ekibi 5-1 kaybetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
Spor
Ben böyle transfer görmedim hem de bu devirde: Kim nerede nasıl seyretti de aldı?
Ben böyle transfer görmedim hem de bu devirde: Kim nerede nasıl seyretti de aldı?
Süper Lig ekibi 103 yıl sonra ismini değiştirince ortalık karıştı
Süper Lig ekibi 103 yıl sonra ismini değiştirince ortalık karıştı