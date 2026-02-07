İtalyan takımını bırakıp TFF 1. Lig'e geldi ilk maçında hezimeti yaşadı
TFF 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, ara transferde İtalya'dan aldığı Enes Yılmaz'a imza attırdı.
21 yaşındaki orta saha oyuncusu İtalya'dan Ankara'ya gelerek kendisini Ankara Keçiörengücü'nün kadrosuna katıldı.
Başkent ekibi transferi şöyle açıkladı:
"Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'müz, 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Enes Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır."
Sözleşmenin 3.5 yıllık olduğu da belirtildi.
ALMANYA'DA YETİŞTİ İTALYA'DA OYNADI
Enes Yılmaz, Almanya'da yetişti. Futbola Bayer Leverusen'ın altyapısında başladı.
Daha sonra İtalya'ya Lecce'ye geçti. Lecce'nin de alt yapı takımlarında forma giydi.
İLK MAÇINA İLK 11 ÇIKTI TAKIMI FARK YEDİ
Enes Yılmaz, yeni takımıyla ilk maçına da ilk 11'de çıktı.
Ankara Keçiörengücü, Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Bu karşılaşmayı Başkent ekibi 5-1 kaybetti.