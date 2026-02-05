Gaziantep FK'nın maçında 3 penaltı 6 gol

Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında Gaziantep FK, deplasmanda TFF 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep FK'nın 5-1 kazandığı maçta 3 de penaltı kararı verildi.

Konuk takım 3. dakikada Lungoyi ile öne geçerken, Başkent temsilcisi 5. dakikada Ali Akman'ın penaltı golüyle beraberliği sağladı.

Burak Yılmazlı Gaziantep FK'da işler iyi gitmiyor

29'da Kozlowski'nin soldan kullandığı serbest vuruşta topta buluşan Sangare Gaziantep FK'yı tekrar öne geçirdi.

40. dakikada bir penaltı da Gaziantep FK kazandı, atışı kullanan Dragus durumu 3-1 yaptı.

Dragus, 65. dakikada farkı daha da artırırken, 82'de Gaziantep FK'nın kazandığı ikinci penaltı atışını kullanan Muhammet Akmelek maçın skorunu 5-1 olarak ilan etti.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-GAZİANTEP FK: 1-5

Stat: Aktepe

Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Elmas, Ömer Lüftü Aydın

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, Hakan Bilgiç (Dk. 46 Hüseyin Bulut), Mexer, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, Alper Burak Duman (Dk. 69 Eren Sami Poyraz), Erkam Develi (Dk. 86 Baran Kaçan), Enes Yılmaz, Halil Can Ayan (Dk. 79 Bulut Özdaş), Diaby, Ali Akman (Dk. 69 Mehmet Efe Çakmak)

Gaziantep FK: Burak Bozan, Perez (Dk. 80 Ali Osman Kalın), Nazım Sangare (Dk. 46 Yusuf Karhan Kabadayı), Tayyip Talha Sanuç, Mujakic, Ogün Özçiçek (Dk. 46 Gassama), Melih Kabasakal (Dk. 75 Maxim), Gidado, Kozlowski (Dk. 68 Muhammet Akmelek), Dragus, Lungoyi

Goller: Dk. 3 Lungoyi, Dk. 29 Sangare, Dk. 41 (Penaltıdan) ve Dk. 65 Dragus, Dk. 83 Muhammet Akmelek (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 6 Ali Akman (Penaltıdan)

Sarı kartlar: Dk. 21 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 73 Süleyman Luş, Dk. 82 Mexer, Dk. 84 Abdullah Çelik (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

(AA)