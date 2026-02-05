Gaziantep FK'nın maçında 3 penaltı 6 gol

Gaziantep FK'nın maçında 3 penaltı 6 gol
Yayınlanma:
Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK, Ankara'da TFF 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Maça 3 penaltı ve 6 gol damga vurdu.

Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında Gaziantep FK, deplasmanda TFF 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi.
Gaziantep FK'nın 5-1 kazandığı maçta 3 de penaltı kararı verildi.
Konuk takım 3. dakikada Lungoyi ile öne geçerken, Başkent temsilcisi 5. dakikada Ali Akman'ın penaltı golüyle beraberliği sağladı.

Burak Yılmazlı Gaziantep FK'da işler iyi gitmiyorBurak Yılmazlı Gaziantep FK'da işler iyi gitmiyor

29'da Kozlowski'nin soldan kullandığı serbest vuruşta topta buluşan Sangare Gaziantep FK'yı tekrar öne geçirdi.
40. dakikada bir penaltı da Gaziantep FK kazandı, atışı kullanan Dragus durumu 3-1 yaptı.
Dragus, 65. dakikada farkı daha da artırırken, 82'de Gaziantep FK'nın kazandığı ikinci penaltı atışını kullanan Muhammet Akmelek maçın skorunu 5-1 olarak ilan etti.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-GAZİANTEP FK: 1-5

Stat: Aktepe
Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Elmas, Ömer Lüftü Aydın
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, Hakan Bilgiç (Dk. 46 Hüseyin Bulut), Mexer, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, Alper Burak Duman (Dk. 69 Eren Sami Poyraz), Erkam Develi (Dk. 86 Baran Kaçan), Enes Yılmaz, Halil Can Ayan (Dk. 79 Bulut Özdaş), Diaby, Ali Akman (Dk. 69 Mehmet Efe Çakmak)
Gaziantep FK: Burak Bozan, Perez (Dk. 80 Ali Osman Kalın), Nazım Sangare (Dk. 46 Yusuf Karhan Kabadayı), Tayyip Talha Sanuç, Mujakic, Ogün Özçiçek (Dk. 46 Gassama), Melih Kabasakal (Dk. 75 Maxim), Gidado, Kozlowski (Dk. 68 Muhammet Akmelek), Dragus, Lungoyi
Goller: Dk. 3 Lungoyi, Dk. 29 Sangare, Dk. 41 (Penaltıdan) ve Dk. 65 Dragus, Dk. 83 Muhammet Akmelek (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 6 Ali Akman (Penaltıdan)
Sarı kartlar: Dk. 21 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 73 Süleyman Luş, Dk. 82 Mexer, Dk. 84 Abdullah Çelik (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Yunan adaları bizden soruldu: Tam rakamı belli oldu
Tam rakamı belli oldu
Yunan adaları bizden soruldu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Spor
Kante fırtına gibi esti: Çalışmalara başladı
Kante fırtına gibi esti: Çalışmalara başladı
Dünyaca ünlü yıldız Samsun'a gelmek istemedi
Dünyaca ünlü yıldız Samsun'a gelmek istemedi
Şenol Güneş'ten "Süper Lig'de kim şampiyon olur" sorusuna flaş cevap
Şenol Güneş'ten "Süper Lig'de kim şampiyon olur" sorusuna flaş cevap