Burak Yılmazlı Gaziantep FK'da işler iyi gitmiyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 22 yaparken, Gaziantep FK 25 puanda kaldı.

Gaziantep FK, Süper Lig'deki galibiyet hasretini 7 maça yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Gençlerbirliği'nde Niang'ın ceza sahası solundan kaleye doğru vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topa iyi vuran Thalisson, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

29. dakikada başkent ekibi, ceza sahasına yakın bölgeden soldan Göktan Gürpüz'ün kullandığı serbest atışına Niang'ın penaltı noktası yakınından kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

35. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan atağında Nazım Sangare'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gassama'nın vuruşunda meşin yuvarlak sağdan auta çıktı.

İlk yarının kalan dakikalarında da skor değişmedi ve karşılaşmanın ilk devresi 1-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğüyle sona erdi.

64. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Rodrigues'in sert şutu kaleci Velho'dan döndü, konuk ekipten Maxim'in altıpas içindeki Bayo'ya aktardığı meşin yuvarlak bu oyuncunun vuruşuyla ağlarla buluştu: 1-1.

72. dakikada başkent ekibinin etkili atağında Koita, topla beraber sol kanattan ceza sahasına girdi ve sert şutunda kaleci Zafer Görgen'in müdahalesiyle meşin yuvarlak dışarı çıktı.

78. dakikada Gençlerbirliği, yeniden öne geçti. Tongya'nın pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu, topu sürerek sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez şık ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmayı başkent ekibi 2-1 kazandı.

DETAYLAR

Stat: Eryaman

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Erkan Akbulut, Onur Gülter

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan Ülgün (Dk. 90 Varesanovic), Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 70 Cihan Çanak), Koita, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90 Hanousek), Niang (Dk. 59 Tongya)

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç, Mujakic (Dk. 85 Lungoyi), Melih Kabasakal (Dk. 54 Kozlowski), Gassama (Dk. 85 Gidado), Camara, Sorescu (Dk. 85 Yusuf Kabadayı), Rodrigues, Maxim (Dk. 85 Dragus), Bayo

Goller: Dk. 10 Thalisson, Dk. 78 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği), Dk. 64 Bayo (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 15 Metehan Mimaroğlu, Dk. 26 Goutas, Dk. 74 Oğulcan Ülgün, Dk. 80 Koita, Dk. 90 Pereira, Dk. 90+4 Tongya (Gençlerbirliği), Dk. 27 Melih Kabasakal (Gaziantep FK)