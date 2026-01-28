"İstifa edeceğim" dedi ertesi gün çark etti

Karşıyaka Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, dün bir açıklama yapmış ve istifa edeceğini duyurmuştu. Cicibaş, bugün ise kararından vazgeçti.

Karşıyaka kritik viraja kötü girdi

Cicibaş, dünkü açıklamasında, “Bugüne kadar borçsuz getirdik. Ancak bitti. Tek başıma bu kadar oluyor. Ödeme yapamayacağım, faydalı olamayacağım yerde durmamım anlamı yok. Ben taraftarım ilk önce. Karşıyaka için yine tribünde yerimi alırım, yine kongreye giderim. Verilen sözler tutulmadı, o yüzden kalamam. Kalmamın kimseye faydası yok. Artık yalanlardan sıkıldım. Elimden geleni yaptım ancak buraya kadar” demişti.

BİR GÜNDE KARAR DEĞİŞTİRDİ

Cicibaş'ın bugün ise görevine devam edeceği açıklandı.

Karşıyaka Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp Başkanımızın, yaşanan yoğun süreçler ve değerlendirmeler kapsamında istifasını yönetim kuruluna sunduğu doğrudur. Ancak yapılan yönetim kurulu toplantısında, kulübümüzün mevcut durumu, devam eden sportif ve idari süreçler göz önünde bulundurularak istifanın kabul edilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim kurulumuz, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda başkanımızla birlikte önümüzdeki haftalar da süreçte yeniden değerlendirme yapmak üzere görüş birliğine varmış, başkanımız da bu talep doğrultusunda görevine devam etmeyi kabul etmiştir. Kulübümüzün istikrarı ve geleceği adına çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürmektedir. Kamuoyunun yalnızca kulübümüzün resmi kanallarından yapılacak açıklamalara itibar etmesini rica ederiz."