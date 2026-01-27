Karşıyaka kritik viraja kötü girdi

Yayınlanma:
3. Lig'de yer alan İzmir'in köklü kulübü Karşıyaka, Balıkesirspor maçını 2-1 kaybetti ve kritik viraja kötü girdi. İzmir ekibi, Alanya 1221 maçından sonra küme hattında bulunan 3 takım ile karşılaşacak.

3. Lig 4. Grup'ta ikinci devrede çıktığı 3 maçtan 1 puan çıkararak zirvenin 10 puan gerisine düşen 37 puanlı Karşıyaka, fikstür avantajını iyi kullanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

KRİTİK VİRAJA KÖTÜ GİRDİ

Karşıyaka, 3. Lig'de son olarak Balıkesirspor deplasmanına çıktı ve rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Yeşil-kırmızılı ekip bu hafta evinde 20 puanlı Alanya 1221 ile oynayacağı maçı kazanarak galibiyet serisi başlatmak istiyor.

KÜME HATTINDAKİ TAKIMLARLA KARŞILAŞACAK

Karşıyaka daha sonra sırasıyla düşme hattında yer alan Eskişehir Anadolu Spor (D), İzmir Çoruhlu FK ve Nazilli Spor'la (D) karşı karşıya gelecek.
Rakiplerini dize getirerek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen İzmir temsilcisi puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmenin planlarını yapıyor.
Karşıyaka sezonun ilk yarısında Alanya ekibini deplasmanda 2-1 yenmişti.

KRİTİK MAÇLAR OYNANACAK

Küme hattında bulunan Eskişehir Anadolu Spor, İzmir Çoruhlu FK ve Nazilli Spor için de Karşıyaka maçları büyük önem arz edecek.
Alt sıralardan kurtulmak isteyen takımlar, Karşıyaka'yı yenip küme hattından yükselmeyi hedefleyecek.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

