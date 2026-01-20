İşte Galatasaray'ın Atletico Madrid 11'i: Okan Buruk'un planı belli oldu

Yayınlanma:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'le yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11 planı belli oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında yarın İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

2024/11/07/hbgs.jpgKemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

aa-20260120-40311067-40311047-galatasaray-atletico-madrid-maci-hazirliklari.jpg

8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Atletico Madrid maçının taktik çalışması yapıldı.

aa-20260120-40311067-40311056-galatasaray-atletico-madrid-maci-hazirliklari.jpg

Rahatsızlığı nedeniyle dünkü antrenmana çıkmayan Uğurcan Çakır, bugün takımla çalıştı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Wilfried Singo ise antrenmanın bir bölümünde takımla antrenman yaptı.

OKAN BURUK'UN PLANI VE MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un antrenmanın basına kapalı olan bölümünde Atletico Madrid maçının taktiğini uyguladığı öğrenildi.
Maçta ilk 11'de görevlendirmeyi planladığı oyuncularıyla da ayrıca taktik çalışması yapan Buruk, zaman zaman uyarılarda bulundu.

aa-20260120-40311067-40311057-galatasaray-atletico-madrid-maci-hazirliklari.jpg

Okan Buruk, TRT Spor'daki habere göre Atletico Madrid maçında sahaya süreceği ilk 11'i de belirledi. Sarı kırmızılı takımın muhtemel 11'i şöyle:

Galatasaray'dan Singo açıklaması

Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı - Lucas Torreira, Mario Lemina-Yunus Akgün-Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz - Victor Osimhen.

Kaynak:Haber Merkezi/AA

