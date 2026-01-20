Galatasaray'dan Singo açıklaması

Galatasaray'dan Singo açıklaması
Yayınlanma:
Galatasaray'ın takım doktoru Yener İnce, Singo'nun sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Wilfried Singo'nun durumuyla ilgili takım doktoru Yener İnce açıklamalarda bulundu.

2024/11/07/hbgs.jpgSingo'nun Şampiyonlar Ligi'nde yarın yapılacak Atletico Madrid maçında oynayıp oynamayacağı merak edilirken, İnce oynatılmasının büyük risk taşıdığını söyledi.

"KRONİK SAKATLIK İDDİALARI ASILSIZ"

Yener İnce, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Çakar Galatasaray Atletico Madrid maçının sonucunu açıkladıAhmet Çakar Galatasaray Atletico Madrid maçının sonucunu açıkladı

"Singo’nun sağlık durumu yerinde. Kronik sakatlık iddiaları tamamen asılsız. İlk sakatlığı kas sakatlığıydı. İkinci sakatlığının ilkiyle hiçbir ilgisi yok; tendon sakatlığı mevcut. Oynatılması hâlinde daha büyük risk taşır. Az da olsa umut varsa elimizden geleni yaparız. Singo idmana çıkacak ancak ani bir sprintte risk çok yüksek. Bu nedenle bu tür bir adele-tendon sakatlığında bu denli risk almamamız gerekiyor.”

Kaynak:DHA

Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
Spor
TFF sadece 1 isme bahis cezası vermedi: O kişi Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi çıktı
TFF sadece 1 isme bahis cezası vermedi: O kişi Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi çıktı
İşte Galatasaray'ın Atletico Madrid 11'i: Okan Buruk'un planı belli oldu
İşte Galatasaray'ın Atletico Madrid 11'i: Okan Buruk'un planı belli oldu
TFF bahis oynayan 32 isme verdiği cezayı açıkladı
TFF bahis oynayan 32 isme verdiği cezayı açıkladı