Galatasaray'dan Singo açıklaması

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Wilfried Singo'nun durumuyla ilgili takım doktoru Yener İnce açıklamalarda bulundu.

Singo'nun Şampiyonlar Ligi'nde yarın yapılacak Atletico Madrid maçında oynayıp oynamayacağı merak edilirken, İnce oynatılmasının büyük risk taşıdığını söyledi.

"KRONİK SAKATLIK İDDİALARI ASILSIZ"

Yener İnce, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Singo’nun sağlık durumu yerinde. Kronik sakatlık iddiaları tamamen asılsız. İlk sakatlığı kas sakatlığıydı. İkinci sakatlığının ilkiyle hiçbir ilgisi yok; tendon sakatlığı mevcut. Oynatılması hâlinde daha büyük risk taşır. Az da olsa umut varsa elimizden geleni yaparız. Singo idmana çıkacak ancak ani bir sprintte risk çok yüksek. Bu nedenle bu tür bir adele-tendon sakatlığında bu denli risk almamamız gerekiyor.”