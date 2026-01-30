İlkin Aydın'dan tokat gibi cevap: Dursun Özbek kıpırdamadan baktı

Galatasaray'ın efsane kaptanı İlkin Aydın, "Ayrıldı, ayrılacak, ayrılıyor" derken, 2 yıllık yeni sözleşmeyi imzaladı. İlkin Aydın böylece kulüpte 11. yılını doldurmuş olacak.

İmzayı attıktan sonra konuşan İlkin Aydın, ayrılacak iddialarına adeta tokat gibi cevap verdi.

İlkin Aydın'dan 11 yıllık imza

Sarı kırmızılı takımın kaptanı şunları söyledi:

"Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutluyum ve gururluyum. Bana göre emek verilen bir yol yarıda bırakılmaz. Bu kulübün kapısından çok büyük hayallerle girdim ve bu hayallere ulaşmadan çıkacağımı düşünenler oldu. Bugün, ben de cevabımı konuşarak değil, aksiyonla verdiğimi düşünüyorum. İlk günkü gibi seviyorum ve desteklerini her zaman hissediyorum. Yanımda oldukları için hepsine çok teşekkür ederim.”

ÖZBEK: BİZİM GURURUMUZ

Başkan Dursun Özbek'in İlkin Aydın konuşurken kıpıırdamaması dikkat çekti. Özbek ise şu ifadeleri kullandı:



“İlkin, bizim gururumuz; Galatasaray’ın gururu, millî oyuncumuzdur. Galatasaray’a çok uzun zamandır hizmet veriyor. Ben özellikle bugüne kadar kulübümüz adına verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyorum. Bizden yetişen önemli bir oyuncu; Türkiye için önemli, voleybol için önemli bir oyuncu. Bundan sonra da Galatasaray’a hizmet etmeye devam edecek. Kendisine bundan sonraki yolunda başarılar diliyorum.”