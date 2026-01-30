İlkin Aydın'dan 11 yıllık imza

İlkin Aydın'dan 11 yıllık imza
Yayınlanma:
Galatasaray Daikin, İlkin Aydın ile sözleşme uzattı. Rams Park'ta düzenlenen törene Dursun Özbek de katıldı. 2017 yılında Galatasaray'a katılan İlkin Aydın, sözleşmesini tamamlaması halinde 11 yıl sarı-kırmızılılarda kalmış olacak.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin, İlkin Aydın ile sözleşme uzattı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Galatasaray kaptanı, 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

DURSUN ÖZBEK BİZZAT KATILDI

İlkin Aydın, Rams Park'ta düzenlenen törenle sözleşmeyi imzaladı. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de bizzat katıldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Daikin Voleybol Takımımızın Kaptanı İlkin Aydın, kulübümüzle iki yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2017 yılından bu yana Galatasarayımızın ve Türk voleybolunun önemli bir oyuncusu olan İlkin Aydın, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’in katılımıyla yeni mukavelesini imzaladı.

whatsapp-image-2026-01-30-at-15-42-32.jpeg

11. YILINI DOLDURACAK

İlkin Aydın bu sözleşmeyle birlikte sözleşme sonuna kadar Galatasaray'da kalması halinde 11. yılını dolduracak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

