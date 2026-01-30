Galatasaray'dan Beşiktaş'a geldi 6 ayda 1. Lig'e gitti

Geçen sezon Galatasaray'da oynayan, sezon başında ise Beşiktaş'a geçen Yasemin Özel, şimdi de 1. Lig takımı Merinosspor'a gitti.

27 yaşındaki pasör çaprazı, Galatasaray'dan önce de Karşıyaka, Karayolları, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türk Hava Yolları, İlbank ve PTT'de oynadı.

Geçen sezonu Vodafone Sultanlar Ligi takımı Galatasaray'da geçiren Yasemin Özel, ayrılığın ardından Beşiktaş'la anlaşmıştı.



Ancak Beşiktaş macerası da uzun süreli olmadı. Voleybolunsesi'ndeki habere göre Merinosspor'a geçti.

3 ŞAMPİYONLUK KUPASI VAR

1.85 boyundaki Yasemin Özel, Türk Hava Yolları formasıyla 2019 yılında Balkan Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray formasıyla da aynı kupada yine şampiyonluk kupası kaldıran Yasemin, 2021'de milli takımın İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğunda da rol aldı.