İddialı başladı ama göreve geldiğinden beri takımı gelene gidene yenildi düşme hattına indi: Yine de kutladı

Sakaryaspor'da göreve başlarken iddialı konuşan ve takımı hakettiği yere getireceklerini söyleyen teknik direktör Hakan Kutlu, üst üste 4. yenilgisini Erzurumspor'dan aldı.

Hakan Kutlu göreve gelir gelmez ilk maçında Sakaryaspor kendi sahasında Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı. Ardından da mağlubiyet serisi başladı.

Hakan Kutlu yalanladıktan saatler sonra yolladılar: Bir de teşekkür ettiler

Iğdır FK'ya 1-0, Bodrumspor'a 2-0, Boluspor'a 2-0 son olarak Erzurumspor'a da 1-0 yenildi.

"GELECEK İÇİN İYİ SİNYALLER"

Sakaryaspor TFF 1. Lig'de düşme hattına inerken, Hakan Kutlu Erzurumspor maçından sonra da oyuncularını kutladı.

Kutlu, şunları söyledi:

"Rakibin bir iki pozisyonu vardı, kendi bireysel hatalarımızdan attıkları gol de dahil. Bizim pozisyona dönüşebilecek, son pasları yapabilecek girişimimiz vardı, biz de az sayıda pozisyona girdik. Bu normal. Yeni kurulan, çok fazla sayıda oyuncu transfer etmek zorunda kalan bir takım bugün sahadaydı.

Oyun olarak iyi şeyler ortaya koyduk. Karşımızda çok güçlü bir rakip olmasına rağmen top bizde kaldı, pozisyon vermedik, pozisyon girişimlerimiz vardı. Gol atamadık ve skoru alamadık. Oyuncularımı ve Erzurumspor FK'yi tebrik ediyorum. Sezon boyu iyi giden bir takım. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri bana göre. Kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. Yeni kurulmuş bir takım gibi değil, ligin ilk ikisinde bulunan takıma karşı iyi oyun oynadılar. Golden sonra moral motivasyonumuz biraz düştü.

Oyunculara, bizlere eleştiriler olabilir. Eleştirilerin tamamını skorla bağlantılı buluyorum. Sahada oynanan oyun asla kötü bir oyun değil. Oyuncularımız gelecek için iyi sinyaller verdi."