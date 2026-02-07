Hakan Kutlu yalanladıktan saatler sonra yolladılar: Bir de teşekkür ettiler

TFF 1. Lig'de hızlı bir inişle düşme hattına kadar inen Sakaryaspor'da transfer döneminin son gününde ilginç bir gelişme yaşandı.

Sakaryaspor'da son günlerde orta saha oyuncusu Gael Kakuta ile yolların ayrılacağı iddia ediliyordu.

Teknik direktör Hakan Kutlu ise dün sabah saatlerinde Yeni Sakarya'daki habere göre ayrılığı yalanladı.

Hakan Kutlu, "Ayrılması için bir rapor sunmadık" derken, habere göre ne teknik heyetin ne de yönetimin Kakuta’nın takımdan ayrılması yönünde bir raporunun bulunmadığını söyledi.

Böylece Kakuta'nın kalacağına kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

BİR KAÇ SAAT SONRA YÖNETİM VEDALAŞTI

Sakaryaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun açıklamasından saatler sonra kulübün sosyal medya hesabından Gael Kakuta ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

34 yaşındaki futbolcuya teşekkür de edildi.

Kakuta, Sakaryaspor'a 2024-2025 sezonunun devre arasında transfer edilmişti.

Yeşil siyahlı formayla 28 resmi maça çıkan Kakuta 9 gol atarken, 5 de asist yaptı.

Kakuta, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da 23 maçta 5 gol attı.