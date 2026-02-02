Icardi'yi istemediler

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’nin Juventus’a transfer olacağı yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Torino ekibinin Arjantinli forvet için teklif yaptığı ileri sürülmüştü.

Ancak Juventus cephesinden gelen açıklamalar bu söylentileri net bir şekilde yalanladı.

SPALETTI ÇOK NET KONUŞTU: İSTEMİYORUZ

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Icardi hakkında şu ifadeleri kullandı:

Icardi harika bir golcü ve harika bir insan. Ancak onu transfer etmek istemiyoruz.

Bir oyuncu hakkında iyi konuşursam hemen istediğim söylenecek.

Hayır, Icardi’yi istemiyoruz.

Bu yeterince açık mı?

Aradığımız özelliklere sahip bir oyuncu bulamazsak mevcut kadroyla devam edeceğiz.

BELİRSİZLİK HALA SÜRÜYOR

Mauro Icardi’nin Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı - Kırmızılı yönetim henüz yeni kontrat konusunda karar vermedi. Bu gelişme, Juventus ihtimalini tamamen ortadan kaldırırken, Icardi’nin geleceği için gözler Galatasaray’ın seçim sonrası alacağı kararlara çevrildi.

Bu açıklamalarla birlikte Icardi için Juventus defteri de kapandı. Galatasaray taraftarı ise Icardi’nin takımda kalıp kalmayacağına dair net kararı merakla bekliyor.