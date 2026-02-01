Icardi'nin talebi reddedildi: Galatasaray'ın teklifi belli oldu

Icardi'nin talebi reddedildi: Galatasaray'ın teklifi belli oldu
Yayınlanma:
Galatasaray yönetimiyle, Mauro Icardi'nin menajeri Pino bir araya geldi. Yapılan toplantıda Icardi cephesi 2 yıllık sözleşme talep ederken bu istek karşılık bulmadı.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da Mauro Icardi’nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Oyuncunun kulüpteki geleceği merak konusu olurken Galatasaray yönetimi ve menajer Pino bir görüşme daha gerçekleştirdi.

KONTRAT SÜRESİNDE ANLAŞAMADILAR

Sabah’ta yer alan habere göre yapılan görüşmede taraflar anlaşmaya varamadı. Galatasaray tarafı, 1 yıllık sözleşme önerirken Mauro Icardi’nin 2 yıllık sözleşme istediği kaydedildi.

mauro-icardi-7-562259.webp

AZ SÜRE BULMAKTAN RAHATSIZ

Pino daha önce yaptığı açıklamalarda Mauro Icardi’nin daha fazla süre bulmayı talep ettiğini de dile getirmişti.

BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEKLER

Galatasaray yönetimi ve Icardi cephesinin Şubat ayında bir kez daha bir araya geleceği aktarıldı.

29 MAÇTA 10 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan Mauro Icardi, 10 gol ve 2 asist kaydetmeyi başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

