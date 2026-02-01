Galatasaray maçına saatler kala yollar ayrıldı: 130 gün sonra haber geldi

Yayınlanma:
Galatasaray'a konuk olacak Kayserispor, Gideon Jung ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Alman futbolcu, 130 gündür sahalardan uzaktı.

Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

KAYSERİSPOR GIDEON JUNG İLE YOLLARINI AYIRDI

Karşılaşmanın başlamasına artık saatler kalırken sürpriz bir ayrılık yaşandı. Ajansspor’un haberine göre Kayserispor, Gideon Jung ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

68f32e53a42f462f797d73e6.webp

130 GÜNDÜR SAKATTI

Son olarak 24 Eylül'de Beşiktaş’a karşı oynanan maçta forma giyen Gideon Jung yaşadığı sakatlık nedeniyle bir daha şans bulamadı.

SADECE 4 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Sezon başında Kayserispor’a transfer olan Alman futbolcu sadece 4 maçta forma giyebildi. Deneyimli stoper toplamda 301 dakika sahada kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

