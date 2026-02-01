Galatasaray Sane'den gelen haberle sarsıldı: En kritik maçta olmayacak

Galatasaray Sane'den gelen haberle sarsıldı: En kritik maçta olmayacak
Yayınlanma:
Sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane'nin kaçıracağı maçlar belli oldu. 4-6 hafta arasında sahalardan uzak olacak Sane, Juventus maçında olmayacak.

Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor’u konuk edecek olan Galatasaray, Leroy Sane’den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

Manchester City maçında yaşadığı ayak burkulması sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kalan Alman futbolcunun durumu sanıldığından çok daha ciddi çıktı.

YIRTIK VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Galatasaray’dan yapılan açıklamaya göre, yapılan testler sonucunda oyuncunun sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildi.

thumbs-b-c-679c705c0f2aa39bc756ac59ec6c6319.jpg

4-6 HAFTA ARASI YOK

Son haftaların formda ismi Leroy Sane’nin sakatlığı moralleri bozarken ne kadar sürer sahalardan uzak kalacağı da ortaya çıktı. Sabah’ta yer alan habere göre oyuncu 4-6 hafta arasında forma giyemeyecek.

JUVENTUS MAÇINDA OLMAYACAK

Yıldız futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus’a karşı oynanacak maçları da kaçıracak.

Okan Buruk çok istiyordu: Galatasaray'da Dursun Özbek transferi engellediOkan Buruk çok istiyordu: Galatasaray'da Dursun Özbek transferi engelledi

MAÇLAR NE ZAMAN?

Galatasaray ile Juventus arasındaki ilk maç 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te Rams Park’ta oynanacak. Rövanş maçı ise 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te yapılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Amedspor maçından sonraki skandalı örnek gösterdi: Ali Koç haklı mı çıktı?
Amedspor maçından sonraki skandalı örnek gösterdi: Ali Koç haklı mı çıktı?
Milli takımda bahis depremi: TFF 4 ismin kalemini kırdı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
Spor
Mustafa Çulcu: Kırmızı kart kararı doğru
Mustafa Çulcu: Kırmızı kart kararı doğru
Galatasaray maçına saatler kala yollar ayrıldı: 130 gün sonra haber geldi
Galatasaray maçına saatler kala yollar ayrıldı: 130 gün sonra haber geldi