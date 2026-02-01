Galatasaray Sane'den gelen haberle sarsıldı: En kritik maçta olmayacak

Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor’u konuk edecek olan Galatasaray, Leroy Sane’den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

Manchester City maçında yaşadığı ayak burkulması sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kalan Alman futbolcunun durumu sanıldığından çok daha ciddi çıktı.

YIRTIK VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Galatasaray’dan yapılan açıklamaya göre, yapılan testler sonucunda oyuncunun sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildi.

4-6 HAFTA ARASI YOK

Son haftaların formda ismi Leroy Sane’nin sakatlığı moralleri bozarken ne kadar sürer sahalardan uzak kalacağı da ortaya çıktı. Sabah’ta yer alan habere göre oyuncu 4-6 hafta arasında forma giyemeyecek.

JUVENTUS MAÇINDA OLMAYACAK

Yıldız futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus’a karşı oynanacak maçları da kaçıracak.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Galatasaray ile Juventus arasındaki ilk maç 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te Rams Park’ta oynanacak. Rövanş maçı ise 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te yapılacak.